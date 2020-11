Frykter invasjon av ny sjøpung-art: - Kan skade oppdrettsnæringen

Japansk sjøpung er for første gang oppdraget i Norge. Det får forskerne til å slå alarm.

OSLO (Nettavisen): Havforskningsinstituttet konstaterer at en fremmed art av sjøpung, opprinnelig fra Japan, for første gang har gjort strandhugg i Stavanger. Det vekker alvorlig bekymring, og nå skal forskerne undersøke om denne arten (Didemnum vexillum) er å finne flere steder i landet.

- Den er som en pest, sier Vivian Husa, ekspert på fremmede arter ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Starter større kartlegging

- Vi setter i gang en kartlegging nå i romjulen, sier hun.

- Hvis vi bare finner den på noen få lokaliteter, må Miljødirektoratet vurdere om vi skal prøve å bli kvitt den med gift, men ellers er det lite å gjøre. Det var egentlig bare et spørsmål om tid før denne ville dukke opp, sier hun til Nettavisen og peker på den store skipsfarten og fremmede arter som kan haike med i begroingen på skipene.

Det er flere typer sjøpung langs kysten av Norge, og dette er nyttige dyr og en viktig del av faunaen vår. Sjøpung renser nemlig vannet, men denne japanske typen, som ikke har fått norsk navn ennå, vokser så raskt og brer seg så fort at det truer andre arter.

Sjøpung er vanligvis nyttige dyr langs kysten av Norge, for eksempel denne lille saken som marinbiolog Pia Ve Dahlen viser fram - se video:

Kan ødelegge for blåskjelloppdrettere

- Den kan gjøre stor skade, og vi tror det kan få en økonomisk effekt for blåskjelloppdrettere og for oppdrettsnæringen generelt, sier Husa.

- Hvis den begynner å vokse på blåskjell, får de ikke tatt opp nok næring, sier hun.

Det var dykker og fotograf Erling Svensen som fant arten Didemnum vexillum på Engøyholmen i Stavanger. Her dekket den et stort område fra sju til tjue meters dyp, inkludert en fjellvegg som den er i ferd med å ta over, ifølge Svensen.

Arten danner raskt enorme kolonier og har det med å dekke til andre arter fullstendig, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

