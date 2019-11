Frykter katastrofal skogbrann i Sydney - Australia-brannene har allerede tatt 150 hjem og tre liv

Nå fryktes det at de voldsomme brannene som herjer på Australias tørkerammede østkyst vil spre seg og innta Sydney.

Over 150 boliger er ødelagte, tre menneskeliv er tapt, over 30 personer er skadd og flere er savnet. Rundt 1.500 brannmannskaper har kjempet mot over 70 branner rundt om i Australias mest folkerike delstat New South Wales.

De mest intense brannene er nordøst i delstaten, der sterk vind har blåst liv i flammene, opplyser Shane Fitzsimmons, sjef for brannvesenet på landsbygda.

Les også: Brannsjef Bjørn så sitt eget hus bli totalskadd av brann. Nå deler han sin erfaring (+)

Katastrofal brannfare

Søndag morgen norsk tid advarer brannvesenet i Sydney på Twitter om katastrofal brannfare i Sydney og Hunter-regionen.

- Mange områder vil være utsatt for farlige skogbrannfare, skriver de.

Basert på de siste værmeldingene, er det forventet at skogbrannen vil kunne slå seg løs i disse to regionene tirsdag.

Brannvesenet sier at tilstanden i andre deler av New South Wales også kan forverres, ifølge avisen The Guardian.

SKOGBRANN: Skogbrannen som herjer i Australia har katastrofale følger for mange australiere. Her brenner det i Bobin i New South Wales, som ligger ca. 350 kilometer nord for Sydney. Foto: Peter Parks/AFP (NTB scanpix)

Hard brannsesong

En 69 år gammel kvinne som ble funnet bevisstløs med alvorlige brannskader i nærheten av Glen Innes fredag, døde på sykehus, opplyser han. Lørdag morgen fant brannmannskaper en død mann i en utbrent bil i samme område.

Ytterligere fem mennesker er savnet i området der Glen Innes-brannen herjet.

Les også: Dette utstyret kan redde boligen fra storbrann (+)

Samme ettermiddag ble det klart at brannene hadde krevd et tredje liv, flere hundre kilometer unna. Offeret ble funnet i et utbrent hus tilhørende en 63 år gammel kvinne i landsbyen Johns River nord for Taree.

Over 30 personer, blant dem ansatte i brannvesenet, får behandling for brann- og røykskader, opplyser myndighetene. Siden fredag er minst 150 hjem ødelagt, men ikke alle de rammede områdene er blitt undersøkt ennå.

Mindre buskbranner er vanlige i Australia, og brannmannskaper har i månedsvis slukket sporadiske småbranner før landets sommer nå er i ferd med å starte. De siste dagene er en tøff start på det forskere frykter blir en hard brannsesong.

BRANN: Brannvesenet i delstaten New South Wales har sin fulle hyre med å få kontroll over en rekke alvorlige skogbranner som er ute av kontroll. Foto: Dan Himbrechts / AAP / AP/ NTB scanpix

Klimaendringer og uheldige værsykluser har bidratt til kraftig vind, lav luftfuktighet og høye temperaturer.