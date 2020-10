Frykter SIAN-medlem ble utsatt for noe kriminelt: Sjokkreaksjoner i sosiale medier

SIAN-medlemmet Dan Eivind Lids død preget nyhetsbildet i Norge i helgen. I sosiale medier er det folk som fryder seg.

«GODE NYHETER!!!! Det finnes en mindre morrapuler i verden», skriver en person på Twitter-kontoen FakkSian, som reaksjon på hendelsen i Kristiansand lørdag. Sian-medlemmet Dan-Eivind Lid ble funnet død i sitt hjem. Det er Resett som melder om saken.



– GODE NYHETER!!!! Det finnes en mindre @wwwSIANno morrapuler i verden. Karma is a bitch og ho føkker ikke rundt REST IN PISS, skriver kontoinnehaveren.



Politiet har startet etterforskning og sa følgende på en pressekonferanse søndag kveld:

- En av hypotesene er at personen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, og som følge av det avgått med døden, uttalte politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl.



Det antatte drapet på Dan-Eivind Lid i Kristiansand har skapt negative reaksjoner fra folk flest og politikere som Per-Willy Amundsen (Frp), skriver Resett.

Grunnen er at Lid var medlem i den islamkritiske organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN). Selv om et mulig motiv for det mulige drapet fortsatt er uavklart, frykter mange at det dreier seg om et politisk drap, som er høyst uvanlig i Norge.

I sosiale medier er det mange som fordømmer drapet, og avdødes venner og bekjente uttrykker sorg og savn, skriver Resett. Det imidlertid flere som fryder seg over SIAN-dødsfallet.

– Spelar ingen rolle kva dødsårsaken er. Eit nazisvin daua, det er positivt , skriver brukeren Kamerat nr. 2 på Twitter. Profilens kallenavn er flankert av det kommunistiske symbolet sigd og hammer og vedkommende beskriver seg selv blant annet som: «sjølvstendig næringsdrivande (nazi-jegar) self-employed (nazi-hunter)».



Twitter-kontoen FakkSian, som ble opprettet i august 2020 under SIAN-tumultene i Bergen og Oslo, er i sin helhet viet til SIAN. Kontoens profilbilder viser SIAN-leder Lars Thorsen med blodig hode og Fanny Bråten liggende på bakken – et uttrykk for voldsønsker, skriver Resett.

