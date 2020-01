Frykter sterk vind og høye temperaturer vil føre til at flammene i Sydney sprer seg

Det er fryktet at flammene kan spre seg til mer folksomme områder, inkludert forstedene til Sydney.

Myndighetene i Australia advarer om at skogbrannene genererer så mye varme at de skaper sin egen storm, og vindforholdene kan dermed få noen av de største brannene til å slå seg sammen, melder Sky News.

Når temperaturene stiger, vil også flammene blusse opp mer. Lørdag nådde temperaturene nye høyder, hvor forstaden Penrith i Sydney hadde hele 48,9 grader, mens Sydney hadde 44 grader. I den australske hovedstaden Canberra lå temperaturen på 44 grader lørdag.

Penrith var lørdag den varmeste plassen på jorden, har meteorologer bekreftet til Sky News. Lørdag var også den varmeste dagen som noen sinne er registrert i stor-Sydney, skriver avisen.

TØRT: Det er veldig varmt og tørt i Sydney for tiden, og lørdag var forstaden Penrith i Sydney den varmeste plassen på jorden. Bildet viser terrenget i Kingswood i Penrith. Arkivfoto. Foto: Nina Lorvik

OCD-hund redder koalabjørner

En hund som har fått oppmerksomhet etter skogbrannene i Australia tok av i høst, er hunden Bear. Det er en hund med OCD, og han har bidratt til å redde flere dyr ved å lukte seg fram til pungdyr i utbrente skoger, ifølge Sky News.

REDNINGSHUND: Hunden Bear er trenet til å finne både koalaer og pungmår. Foto: IFAW/Facebook

Selv om hunder vanligvis anbefales å holde seg unna koalabjørner, siden koalaer lett blir stresset av menneskets beste venn, har hunden Bear fått lov til å være med på å redde blant annet koalaer.

Bear er sponset av det internasjonale fondet for dyrevelferd (IFAW), og brukes til vanlig til å lete etter syke eller skadde villdyr i Australia, for bevaring og forskningsformål.

Frykter over 8000 døde koalaer

Like før nyttår meldte NTB Australias miljøminister Sussan Ley anslår at rundt 8.400 koalaer har mistet livet i skogbrannene som herjer i delstaten New South Wales.

Hun anslår at opp mot 30 prosent av koalapopulasjonen på midt-nordkysten av NSW har mistet livet, fordi rundt 30 prosent av deres naturlige habitat i regionen er ødelagt.

Ifølge The Guardian har midt-nordkysten i delstaten en populasjon på mellom 15.000 og 18.000 koalabjørner.

– Vi vet mer når brannene har roet seg og en ordentlig kartlegging kan gjøres, sier miljøministeren til ABCs radioprogram AM.

I mellomtiden forteller Ley at hun jobber sammen med koalaeksperter og forskere for å finne ut hvordan de kan etablere nye habitater for koalaene og slippe løs de som er friske etter opphold på koalasykehus.

Dette er det satt av seks millioner australske dollar til, noe som tilsvarer rundt 37 millioner norske kroner.

Det er ikke bare koalaene som trues av brannene som herjer i store deler av landet.

Vest i landet er bakkepapegøyen truet, mens en type pungmus er truet sør i landet på Kenguruøya.

Fakta Fakta om brannene i Australia ↓ Årets brannsesong i Australia startet i november, tidligere enn normalt, grunnet langvarig tørke og høye temperaturer. * Det er nå over 200 branner den mest folkerike delstaten New South Wales (NSW) og nabodelstaten Victoria. * Minst 18 mennesker har mistet livet i brannene, åtte av dem siden 30. desember. 17 personer er savnet i Victoria. * Hittil denne uka er 381 boliger ødelagt på sørkysten av NSW, som torsdag erklærte ny unntakstilstand. * Kraftig vind og høyere temperaturer er varslet i helgen, og myndighetene ber folk evakuere fra en kyststrekning på 400 kilometer. * Over 1.400 boliger er blitt flammenes rov, først og fremst i NSW. Småbyer er lagt i ruiner, og det har også vært branner i Queensland, samt i delstater sør og vest i Australia. * Totalt er over 55.000 kvadratkilometer svidd av, et område som er nesten på størrelse med Kroatia. (Kilder: AP, DPA)

Flere marinefartøy

Australias hardt pressede statsminister varsler at 3.000 reservesoldater mobiliseres til kamp mot brannene som fortsetter å herje i flere delstater.

– Den seneste tiden, og særlig i løpet av den siste uken, har vi sett denne krisen eskalere til et helt nytt nivå, sa statsminister Scott Morrison under en pressekonferanse lørdag.

I tillegg til at 3.000 reservister mobiliseres, skal føderale myndigheter leie inn fire store brannfly som skal bidra i slukkingsarbeidet, opplyste Morrison. Flere militære helikoptre settes også inn i slukkingsarbeidet.

STATSMINISTEREN: Scott Morrison (midten), her i delstaten Victoria fredag. Foto: James Ross / AP (NTB scanpix)

Morrison varslet videre at marinefartøyet HMAS Adelaide, som er lastet med 300 tonn forsyninger, skal bidra med å evakuere isolerte samfunn på strekningen fra Brisbane i Queensland og helt til Adelaide i South Australia.

Skipet, som er Australias største amfibiekrigsskip, vil være på plass utenfor kysten av brannrammede områder fra søndag ettermiddag, sa Morrison.

To andre marinefartøy bidrar allerede med å evakuere personer fra rammede områder.

– Dagens avgjørelse gjør at vi får flere støvler på bakken, flere fly i luften og flere skip på havet, sa Morrison under pressekonferansen.

Har samlet inn over 85 millioner kroner

Den australske komikeren Celeste Barber har opprettet en innsamlingsside til inntekt for NSW Rural Fire Service & Brigades, som er et frivillighetsbasert brannmannskapsbyrå i delstaten New South Wales.

Lørdag ettermiddag har det kommet inn over 85 millioner kroner.

Brannene rammer mange familier i Australia, og brannmannskapene jobber på spreng for å få kontroll og slukket brannene som har herjet i månedsvis.

Også Barber og hennes familie har nå blitt evakuert fra sitt hjem, meldte hun på innsamlingssiden på Facebook lørdag.

Over 20 er omkommet

I delstatene New South Wales (NSW) og Victoria fortsetter brannene å rase lørdag, godt hjulpet av vind og høye temperaturer.

I NSW kjemper over 3.000 brannfolk lørdag mot flammene, opplyser delstatsmyndighetene, og ifølge lokale medier er det fare for at flammene trenger inn i Sydneys vestlige forsteder.

Lørdag ble det kjent at to personer har omkommet på øya Kangaroo Island i delstaten South Australia, som grenser til NSW og Victoria.

Antallet personer som nå er bekreftet omkommet i brannene, er nå 23, sa Morrison lørdag.

Brannen som tok livet av to personer på Kangaroo Island, er en «så å si ustoppelig brann», sier South Australias statsminister Steven Marshall.

Presset

Morrison har fått mye kritikk for sin håndtering av brannene, og både opposisjonen og brannfolk har kritisert det de mener er manglende føderal innsats i kampen mot flammene.

Selv fra sine egne partifeller fikk konservative Morrison senest fredag kritikk.

Et videoklipp som viser hvordan statsministeren ble utskjelt, kalt idiot og nærmest jaget vekk av brannrammede beboere i byen Cobargo dagen før, ble fulgt opp med av at en av hans egne delstatsministre sa at Morrison trolig fikk som fortjent.

Studie: Konsekvenser for Australias dyreliv

480 millioner patte dyr, fugler og reptiler anslås å ha blitt rammet av brannene i den australske delstaten New South Wales siden september, ifølge en ny studie.

Miljøforskere kommer nå med et kraftig varsku om hvilke konsekvenser de voldsomme brannene har for Australias ville dyr.

– Bortimot 480 millioner er blitt rammet i New South Wales. Det vil ikke si at 480 millioner har dødd som følge av brannene, fordi noe vil være mobilt, sier Dickham i et intervju med 7NEWS.com.au.

VANN: En koalabjørn får vann fra en brannmann i Cudlee Creek i South Australia. Tusenvis av koalabjørner fryktes å ha dødd i brannene. Foto: Oakbank Balhannah / CFS via AP / NTB scanpix

Han legger til at fugler kan fly vekk og komme tilbake, og at reptiler, som firfisler og slanger, kan krype under bakken.

Ifølge Dickham vil det ta lang tid å bygge opp bestandene igjen.

Studien det vises til, er laget ved University of Sydney og gjelder kun for New South Wales. De voldsomme brannene herjer også i delstaten Victoria, som ligger lenger sør.