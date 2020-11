Frykter Trump-kaos: Her tar de ingen sjanser

Tre fjerdedeler av amerikanerne frykter vold, plyndring og demonstrasjoner i forbindelse med valget.

NEW YORK (Nettavisen): USA dirrer av spenning foran det kommende presidentvalget på tirsdag. Men mange amerikanerne lever nå også i frykt for at man står foran dager med kaos, vold og plyndring.

Kraftig økning fra 2016

I en ny måling fra USA Today svarer hele tre fjerdedeler at de frykter vold eller voldelig opptøyer på eller etter valgdagen, noe som er en kraftig økning fra foran valget i 2016.

Foran 2016-valget svarte hele 47 prosent at de hadde liten eller ingen frykt for vold eller voldelige opptøyer i forbindelse med valget.

Nettavisen traff Jordan Kocina (21) fra Cleveland Ohio, helt til venstre på bildet, utenfor det berømte kjøpesenteret Macy's på Herald Square, som er flaggskipet til Macy's varehuskjede. Her har de spikret igjen vinduene foran tirsdagens presidentvalg. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Undersøkelsen viser også at bare en av fire er «veldig trygge» på at det vil bli en fredelig skifte av makt om Joe Biden vinner presidentvalget.

Spikrer igjen dører og vegger

I flere byer i USA som Washington DC, New York City, Los Angeles, og Denver er frykten for vold, opptøyer og plyndring så stor at man har begynt å spikre igjen dører og butikkvinduer skriver Daily Mail.

Nettavisen tok selv en tur rundt på Manhattan lørdag kveld, og fant flere merkebutikker som i helgen har spikret igjen vinduer og dører foran tirsdagens presidentvalg.

- Det er trist å se dette, men de har sikkert en grunn for å gjøre det, sier Jordan Kocina (21) fra Cleveland Ohio til Nettavisen.

Denne Victoria's Secret-butikken på 34th street på Manhattan hadde også spikret igjen vinduene. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Vi treffer ham utenfor det berømte kjøpesenteret Macy's på Herald Square, som er flaggskipet til Macy's varehuskjede. De tar ingen sjanser, og har nå sperret igjen alle vinduer med treplater. Det samme gjelder med butikker som Victoria's Secret, Levi's og Timberland som Nettavisen ser er sperret igjen på samme måte bare et kvartal unna Macy's

- Jeg tror ikke valget kommer til å føre til vold og opptøyer, men jeg tror det kommer en ny bølge på lik linje med det vi har sett med Black Lives Matter, sier Jordan, som er på helgetur i New York, til Nettavisen.

Flere butikker på Manhattan har nå sperret igjen vinduer og dører. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Jeg ser ikke at valget i seg selv vil føre til mer vold, men ja, de folkene som tror det kommer til å skje, de bør jo beskytte seg selv, sier han og viser til hvordan Macy's har sperret igjen vinduene.

- Hvem får din stemme på tirsdag?

- Jeg vet fortsatt ikke - jeg har ikke bestemt meg for hvem jeg skal stemme på, sier han til Nettavisen.

Flere butikker på Manhattan har sperret igjen vinduene. Denne Levi's-butikken på west 34 street har også spikret igjen vinduene på døren. På døren henger det er skilt om at de likevel holder åpent. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

10 arrestert på Manhattan

Og situasjonen er allerede litt spent på Manhattan. Natt til mandag norsk tid ble 10 personer arrestert i forbindelse med en anti Trump demonstrasjon på Manhattan, melder New York Post.

Se video av hendelsen her:

Vurderer å sette inn Nasjonalgarden

Flere stater vurderer nå å sette inn Nasjonalgarden på grunn av frykt for opptøyer. I Philadelphia, som opplevde opptøyer og plyndring i forbindelse med at politiet skjøt ned og tok livet av Walter Wallace Jr. er Nasjonalgarden allerede satt inn for å beholde roen i byen i forbindelse med det kommende valget.

Her står Nasjonalgarden utenfor Philadelphia City Hall. Byen har vært plaget av opptøyer og plyndring etter at nibarnsfaren Walter Wallace Jr. (27) ble skutt og drept med 14 skudd av politiet. Foto: Mark Makela/Getty Images/AFP

Men også andre stater som Wisconsin og Arizona vurderer guvernørene å gjøre det samme, melder Fox News.

- Vår plan og vårt håp er at vi ikke kommer til å oppleve noe sivil uro, men hvis vi gjør det, så vil vi ha Nasjonalgarden klar, og vi vil ikke nøle med å sende dem ut, sier den republikanske guvernøren i Arizona Doug Ducey, til KNXV-TV.

Høyreekstreme militser truer USA-valg

NTB skriver at det er de høyreekstreme som står bak mest terror i USA, og landets mange tungt bevæpnede militsgrupper kan skape store problemer både på valgdagen og etterpå.

De skriver at Departementet for innenlands sikkerhet nylig slo fast at det er hvite rasister og høyreekstremister som utgjør den største sikkerhetstrusselen i USA.

Dette arkivbildet fra 26. september viser et medlem av Proud Boys i forbindelse med en demonstrasjon i Portland, Oregon. Høyreekstreme grupper som Proud Boys kan komme til å ty til vold dersom Donald Trump taper neste ukes presidentvalg, frykter mange. Foto: AP Photo/John Locher,

– Voldelige tilhengere av hvit overmakt utgjør den mest vedvarende og dødelige trusselen, konkluderte de tidligere i måneden.

Hver tredje amerikaner regner med at USA vil oppleve borgerkrig innen fem år, viste en meningsmåling i 2018. Hittil i år har 17 millioner amerikanere kjøpt seg håndvåpen, viser en rapport fra analyseselskapet Small Arms Analytics, skriver NTB.