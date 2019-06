Fuck «flyskam»!

Flytrafikken står for en bitteliten del av klimagass-utslippene. Hvorfor later NRK og TV 2 som noe annet? Og hvorfor biter de på agnet fra den såkalte miljøbevegelsen?

En sak er at Natur og ungdom og MDG driver sin propaganda. Noe helt annet, og mye mer alvorlig, er at rikskanalene i radio og tv spiller på lag med organisasjoner som sprer propaganda som i beste fall er misvisende.

Faktum: Hele reiselivsindustrien – inkludert cruise- og flytrafikken – står for 11 prosent av klodens CO2-utslipp. Om vi sier flytrafikken står for halvparten av dette, snakker vi altså om 5 prosent. Så hvorfor snakker vi om «flyskam»?

Det militærindustrielle kompleks – på godt norsk; Forsvaret, i global forstand – står for bortimot 15 prosent. Hvorfor snakker vi da om at hver og en av oss skal føle «skam» for å dra til London?

Til Natur og ungdom og MDG: Før dere våger å ta tak i militærindustrien, har dere ingen troverdighet i klima-spørsmålet.

Så kom igjen, naturvernere! I det øyeblikk dere hogger løs på militærindustrien, skal til og med jeg vurdere å droppe juleferien i London.