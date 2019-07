Fugl med eksotisk utseende viste seg å være en måke dekket i karri

Fuglen lå i veikanten og kunne ikke fly.

Forbipasserende sperret opp øynene da de så en fugl med oransje farge. Flere valgte å ringe til det lokale dyresykehuset, og da veterinærene ankom stedet ble de satt ut.

- Dette er noe av det merkeligste vi har sett hos et såret offer på lenge, skriver Tiggywinkles Wildlife Hospital på sin egen Facebook-side.

Etter at fuglen ankom sykehuset i Buckinghamshire, Storbritannia, fant man ut av den virkelige årsaken. På en eller annen merkelig måte hadde fuglen klart å rulle seg inn i karri eller gurkemeie, skriver CNN.

DEKKET I KRYDDER: Denne fuglen fikk en oransje farge etter å ha vært dekket full av karri. Foto: Skjermdump (Tiggywinkles Wildlife Hospital)

Etter hvert fant veterinærene ut at måkens fjær var dekket i vindaloo, et ganske sterk variant av krydderet karri, som forhindret ham å bruke vingene sine. Fuglen var likevel i god behold, men måtte gjennom et realt bad for å bli kvitt krydderfargen.

BLE BADET: Fuglen fikk et skikkelig bad for å bli kvitt krydderet. Foto: (Tiggywinkles Wildlife Hospital)

- Vi har ingen anelse om hvordan han kom i denne knipen, men heldigvis, utenom den levende fargen og og skarpe lukten, så var han frisk, sier veterinærene ved Tiggywinkles Wildlife Hospital.