Fuglene ville ikke røre det ene eplet: - Jeg kommer aldri til å spise dem

Det ene eplet er oppspist, det andre ville ikke fuglene ha. Hva er forskjellen?

Et bilde av to epler i en hage. Det høres ikke ut som starten på et viralt Facebook-innlegg, men det er akkurat det danske Mette Hofstedts bilde har blitt. Så langt har 23.000 delt innlegget som viser to epler - det ene er en Pink Lady, som har blitt behandlet med sprøytemidler. Det andre eplet er hundre prosent naturlig.

Fuglene foretrakk varianten uten sprøytemidler. Den andre utgaven hadde ikke «fugler, insekter eller snegler tatt i med ildtang, og hadde ligget ute i 14 dager», skriver Hofstedt i innlegget.

«Det er meget tankevekkende», avslutter hun.

Det var da hennes venn delte innlegget offentlig at det hele begynte å ta av tirsdag. Flere av kommentarene viser folk som har testet det samme.

Epleeksperiment

Ifølge dansk TV 2 ville Hofstedt, som bor et stykke utenfor allfarvei, glede de lokale fuglene nå som høstkulden også har nådd Danmark. Hun kastet derfor et eple ut i hagen sin.

«Da det hadde gått en uke begynte jeg å lure. Det hadde ikke skjedd noe.», forteller hun til kanalen.

Hun sjekket eplet - det var helt spiselig, men var ikke rørt av dyr eller insekter.

Noen dager senere kjøpte hun noen usprøytede epler direkte fra en gårdsbutikk, og slik kom ideen til det lille hjemmeeksperimentet der hun la et av de nye eplene ved siden av det andre.

Responsen fra dyrelivet var umiddelbar; det nye eplet ble spist opp på under et døgn.

Vitenskapen gir ikke svar

Men er det sprøytemiddelet som utgjør forskjellen? Det har ikke forskningen svar på - enda:

- Vi vet rett og slett ikke, for så vidt jeg vet har ingen påvist eller undersøkt fuglenes preferanser. Vi vet ikke om det er den spesielle sprayen, overflatebehandlingen, eplesorten eller fargen fuglene unngår, slår biolog og museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Morten D.D. Hansen fast til dansk TV 2.

Han synes likevel at fenomenet er interessant:

- Det er rart at det er slik. Jeg kan si så mye som at jeg har opplevd det mange ganger selv. Noen av eplene jeg har hatt liggende ute har vært urørt i nesten en måned, sier han.

Mette Hofstedt er i alle fall ikke i tvil på hvordan hun selv reagerer på resultatet:

- Jeg skal aldri spise de (sprøytede, jour.anm.) eplene. Jeg tenker at jeg har fått bekreftet at det er noe snusk med dem, sier hun.