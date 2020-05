Fuktig inngang til helgen: - Det kan bli kraftige regnbyger og torden

Det kan bli mellom 10 til 15 millimeter med nedbør.

- Det kommer en frontsone over Sør-Norge på fredag. Lavtrykket gjør seg gjeldende utover fredagen, sier vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt, Hanne Beate Skattør, til Nettavisen.

- Det vil komme kraftige byger på Vestlandet sør for stad, på Sørlandet og i Telemark også, legger hun til.

Fra 10 til 15 millimeter

Til OA onsdag kveld uttalte meteorologen at det kan bli styrtregn i Oppland, 10 til 15 millimeter på kort tid, fra fredag kveld og natt til lørdag.

- Hele Sør-Norge blir berørt. Det blir ganske ustabilt og det kan komme torden, sier Skattør.

Folk i Sør-Norge kan i hvert fall glede seg over at det er behagelige temperaturer på Kristi himmelfartsdag. Værvarselet fra yr viser at det er meldt 18 grader i Oslo, 14 grader i Trondheim, 19 grader på Hamar, 17 grader på Lillehammer, 18 grader på Lillestrøm og 19 grader i Skien, for å nevne noen steder.

Gladmelding for nordlendinger

Været hittil i 2020 har ikke vært mye å rope hurra for i nord. Nordlendingene har hatt en lang vinter med snø, også nå i mai måned. Men til helgen som kommer vil også befolkningen i nord få kjenne på vårfølelsen.

- Nord-Norge får en tørr og fin helg. Det kan bli noe nedbør i Nordland, men stort sett blir det opphold og sol. Temperaturene vil gå opp. Gradestokken i Tromsø har ennå ikke passert ti grader i år, men det vil den gjøre til helgen. Det er jeg relativt sikker på, forteller Skattør.

- På fredag kan Bodø få over 10 grader for andre gang i år, og Tromsø for første gang på lørdag, skrev meteorologene på Twitter.