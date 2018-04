Full bilkrangel mellom Oslo og Akershus

Oslo-byrådet vil ha kommunene i Akershus til å bli langt strengere med parkering. De truer med å gå til Regjeringen om de ikke får viljen sin.

- Nå går Oslo for langt, sier fylkesordfører Anette M. Solli (H) i Akershus til Aftenposten (krever abonnement).

Hun sier at Oslo nå oppfører seg som en statlig myndighet, noe de ikke bør gjøre som en nabo til Akershus-kommunene.

Vil legge til rette for parkering i Akershus-byer



Utgangspunktet for den opphetede debatten er en ny plan for handel, service og senterstruktur som Akershus har sendt på høring.

Planen legger til rette for mer parkering i sentrum av Akershus-byene for å møte konkurransen med kjøpesentrene utenfor byene.

Byrådet i Oslo reeagerer kraftig



Det reagerer byrådet i Oslo kraftig på.

Rasmus Reinvang (MDG), byrådssekretær for byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) skriver i et høringssvar at planen legger opp til altfor mye bilbruk i regionbyene i Akershus.

Dersom planen ikke tar hensyn til Oslos kommunes innvendinger, ber byrådet i Oslo om at planen oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Akershus er ikke Oslo



Fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H) mener Oslos byråd glemmer hvor veldig forskjellig Akershus er fra Oslo.

Hun minner byrådet om at de er valgt til å styre i Oslo og ikke Akershus.

