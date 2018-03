Full flyger pågrepet før avgang

En portugisisk annenflyger ble pågrepet da at han ble funnet sterkt beruset i cockpiten på et fly like før avgang fra flyplassen i tyske Stuttgart.

En ansatt ved flyplassen varslet politiet da han oppdaget at annenflygeren i 40-årene stinket alkohol og sjanglet mot utgangen der flyet tilhørende selskapet Portugalia, sto klart til avgang fredag kveld.

Flygeren gikk om bord og satte seg i cockpiten der han kort tid etterpå ble pågrepet av politiet. Flygerens pilotlisens ble umiddelbart inndratt, og han ble ilagt en bot på 10.000 euro, tilsvarende 95.000 kroner.

Portugalia-flyet skulle fra Stuttgart til Lisboa med 106 passasjerer om bord, men flyavgangen ble innstilt.

Flyselskapet opplyser at saken skal etterforskes og beklager til alle passasjerene som ble berørt.

(©NTB)

