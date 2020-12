Full forvirring om Frp-liste etter vraking: - Måtte bare gå som det gikk

Eksklusjonen av Oslo Frps fylkesleder, kan åpne opp for en ny maktkamp om partiets stortingsplasser.

Tirsdag slo bomben ned i Fremskrittspartiet, da sentralstyret vedtok å ekskludere Oslo Frps fylkesleder Geir Ugland Jacobsen fra partiet. Samtidig ble Oslo Frp lagt ned.

Dermed er det nå uvisst hva som skjer med fylkeslagets nominasjonsliste til stortingsvalget neste år - og det kan åpne opp for en ny maktkamp om de viktige plassene.

- Vi skal igang med en helt ny prosedyre når det gjelder både nominasjonene og årsmøtet i Oslo Frp, forteller lederen av nominasjonskomiteen i Oslo Frp, Peter N. Myhre, til Nettavisen dagen derpå.

- Det blir opp til oss

Så sent som i november la nominasjonskomiteen fram sin endelige innstilling til fylkeslagets stortingsliste, med Frp-leder Siv Jensen på topp, og der tidligere Frp-formann Carl I. Hagen var blitt vraket fra komiteens opprinnelige forslag.

- Nominasjonskomiteen er ferdig med sin jobb. Vi har gjort alle intervjuer og har satt opp et listeforslag og har avlevert det til styret i Oslo Frp, som nå er suspendert, så det ligger der, sier Myhre.

Den 5. desember skulle fylkeslagets nominasjonsmøte ha blitt gjennomført, der politikerne som skal stå på valg for Oslo Frp til stortingsvalget, skulle ha blitt vedtatt. Men på grunn av koronasituasjonen ble møtet utsatt til 23. januar. Etter tirsdagens dramatiske vending, er nå nominasjonsmøtet utsatt igjen - til mars.

Det betyr at det nå er høyst usikkert hva som vil skje med nominasjonskomiteens innstilling. Det valget blir det opp til et oppnevnt interimsstyre å avgjøre, bestående av flere kjente Frp-topper som om Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Jon Georg Dale, Kari Kjønaas Kjos og Peter N. Myhre. Myhre er den eneste som er fra Oslo.

- Nå er jeg med i dette interimsstyret i Oslo Frp, så det blir opp til oss hva vi nå skal gjøre med den lista, og om vi skal foreta en ny gjennomgang. Men dette har vi ikke fått helt klart i alle detaljer ennå, sier han til Nettavisen.

- Dreier seg ikke om politikk

- Hva tenker du om eksklusjonen av Ugland Jacobsen?

- Det måtte vel bare gå som det gikk det. Dette dreier seg ikke først og fremst om politikk, men om mediekommunikasjon. Vi er altså ingen nasjonal-konservativt parti, vi er et liberalistisk parti, og det har landsmøtet vedtatt. Da er det sånn, sier Myhre, og påpeker:

- Man kan ikke sette igang debatten igjen fra begynnelsen når landsmøtet i Frp har tatt en endelig beslutning, og et program er vedtatt. Der står det klinkende klart hva slags parti dette er, og da følger vi det, sier han.

Etter tirsdagens eksklusjon, har det allerede begynt å komme forslag på nye navn til stortingsvalglista. Leder i Gamle Oslo Frp, Sigurd Fredeng, sier til Dagbladet at han foreslår stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp), som nylig ble vraket i Buskerud Frps nominasjon.

- Hva tenker du om å få inn Helgheim på stortingsvalglista?

- Som leder for den ferdige og avsluttede nominasjonskomiteen, vil jeg vise til den innstillingen, der vi har Siv Jensen på førsteplass, Christian Tybring-Gjedde på andreplass og Aina Stenersen på tredjeplass. Det var det vi kom fram til, sier han.

Valgforsker: - En maktdemonstrasjon

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning, sier det uansett er nominasjonsmøtet i et parti som bestemmer hvem som skal stå på valglista.

- Nominasjonsmøtet kan jo endre på ting, sier Bergh til Nettavisen.

Han karakteriserer det som har skjedd som en «sterk maktdemonstrasjon».

- Et oppgjør av noe slag måtte komme, og så er det en veldig sterk maktdemonstrasjon fra ledelsen i partiet. De bruker veldig sterke virkemidler som sender et tydelig signal til andre i partiet, sier han, og legger til:

- At det ble et slags oppgjør var kanskje ikke så overraskende, men at det ble så sterke virkemidler var kanskje litt overraskende, sier Bergh.

Bergh viser samtidig til at lignende eksklusjoner har skjedd før i partiet.

- Det er tro med ting som tidligere har skjedd i Fremskrittspartiet. De har jo hatt utestenging av medlemmer flere ganger før, sier han.

- Har ingen takhøyde

Bakgrunnen for eksklusjonen er flere utsagn fra Ugland Jacobsen som blir tolket som mistillit mot partileder Siv Jensen. Blant annet har han uttalt at han ville vrake Jensen fra stortingslista i Oslo, og at han vil dra partiet i nasjonalkonservativ retning. I sommer fikk Ugland Jacobsen gjennomslag i fylkespartiet for en resolusjon om å gjøre partiet til et «patriotisk fyrtårn».

Ugland Jacobsen mener imidlertid at vrakingen viser at det ikke er takhøyde i partiet.

- Ifølge meg har ikke Frp noen sak overhodet. Det går på feilsitering og vridning av sitater. Ingen har sagt fra til meg, men reagert med en gang. Det er veldig klossete håndtert, sa han til NTB tirsdag.

Til TV 2 sier han også at han er sjokkert over at Oslo Frp blir lagt ned. I fjor ble også Bergen Frp lagt ned etter langvarige, interne konflikter.

Frp-veteran Carl I. Hagen har også uttalt at han er sjokkert over avgjørelsen.

