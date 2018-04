Full forvirring om Trond Giskes nye rolle

- Giske vil få et særskilt ansvar, bekrefter Aps fylkesleder overfor Nettavisen.

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske skal lede Trøndelag Aps reformarbeid for å finne tilbake til grasrota, skrev Trønder-Avisa for tre dager siden.

Men i Politisk Kvarter på NRK tirsdag avviste Støre at det er Giske som skal lede det nye idénettverket.

- I det arbeidet skal Trond Giske delta, slik jeg forstår arbeidet i Trøndelag. Jeg tror det er en fin beslutning å trekke på erfaringene fra medlemmene, sa Støre til NRK og opplyste at arbeidet skal ledes av fylkesleder Anne Marit Mevassvik.

- Giske vil få et særlig ansvar

Nettavisen har spurt fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Ap.

- Hvem skal lede det nye idénettverket i Trøndelag Ap, Mevassvik?

- Uttalelsen som årsmøter har vedtatt gir ikke en beskrivelse av et ferdig prosjekt. Men er en skisse som det nye styret må ta videre og konkretisere organisering, innhold, finansiering osv, sier Mevassvik til Nettavisen tirsdag morgen.

Om Giskes rolle, sier hun:



- Trond Giske, som Trøndelag Aps mest erfarne/sentrale politiker er viktig for prosjektet og vil få et særlig ansvar. I første omgang handler det om å utvikle/konkretisere innhold osv i samarbeid med styret.

Stenseng: - Vi trenger din klokskap, Trond

Partisekretær Kjersti Stenseng ønsket Giske velkommen med disse ordene da hun åpnet fylkesårsmøtet på Hell:

– Jeg vet, Trond, at du er veldig engasjert i dette. Vi trenger erfaringen din og klokskapen din. Det gleder en partisekretærs hjerte at Trøndelag går i bresjen her.

Anne Marit Mevassvik

Giske: - Gleder meg



Idénettverket er starten på et storstilt arbeid for å fornye Ap, som etter valgnederlaget i høst og Metoo-fokuset rettet mot Giske, sliter på meningsmålingene.

– Jeg gleder meg til arbeidet. Jeg tror det er kjempeviktig at vi ser nøye på oss selv. Når tilliten mellom velgerne og Ap ikke er som den skal være, er det vi som må gå i oss selv. Det er ikke velgerne det er noe feil med, uttalte Giske til Trønder-Avisa lørdag.

Les også: Giske takket nei til comeback i Trøndelag Ap





Fylkesleder: - Ikke en selvfølge at Ap skal reise seg

Nettverket skal finne ut hvordan hele landet skal tas i bruk, hvordan fremtidens næringspolitikk skal være og hvordan partiet bruker sin egen grasrot.

– Vi må ta inn over oss at det er ikke er en selvfølge at Arbeiderpartiet skal reise seg igjen, uttalte fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Ap til Trønder-Avisa.

Alstadheim: - Uklart

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv (DN), Kjetil B. Alstadheim, sa i Politisk kvarter at han oppfatter situasjonen som uavklart.

– Det virker uklart hvilken posisjon han har fått. Inntrykket fra helgen var at han skulle få en lederrolle, sa Alstadheim.

Nettavisen har vært i kontakt med Giske for en kommentar til saken.

Mest sett siste uken