Full fyr i enebolig - spredningsfaren er over

Det brenner i en enebolig i Halden, men brannvesenet har nå kontroll på brannen og det er ikke lenger spredningsfare.

- Spredningsfaren er over, men brannslukkingen vil pågå en del tid utover kvelden, skriver politiet i Øst på Twitter klokken 16.58.

Tidligere på ettermiddagen meldte nemlig politiet at de var i kontakt med naboer som måtte forberede seg på en mulig evakuering.

Først ble det også meldt at det var to personer som var folkeregistrerte på adressen som ikke var gjort rede for.

- Nå har vi kontroll på alle beboerne etter dialog med dem. Ingen er skadet, skriver politiet klokken kvart på fem.

Det var klokken 16.07 at politiet først meldte om brannen i en Twitter-melding. Da skrev de at nødetatene rykker ut ut til brannmelding i en enebolig i Nedregate i Halden.

- Store ressurser sendes til stedet. Det er spredningsfare, og det er ikke kjent om personer er inne eller ikke, meldte politiet.

Ifølge Halden Arbeiderblads utsendte journalist er det kraftig røykutvikling og svart røyk over hele området.

– Det er mye brannfolk på stedet. Sarpsborg brannvesen bistår Halden brannvesen, og sammen er de her med flere brannbiler og stigebil. Det ser ut til for meg at det brenner i begge etasjer nå, sier journalist Johnny Larsen til avisen klokka 16.50.

Det meldes også om at det lukter brann over store deler av Halden sentrum.