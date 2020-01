Full fyr i rekkehus - brannen har spredd seg til nabohuset

FULL FYR: Et rekkehus er overtent på Ålgård i Rogaland. Foto: Eugen Hammer (Gjesdalbuen)

Et rekkehus brenner i Ånundskaret på Ålgård. Tre personer har blitt eksponert for røyk og sendt til legevakten for sjekk.

Brannen skal ha spredt seg videre i rekken av hus. Politiet har evakuert hele rekken med eneboliger. Det dreier seg om et titalls personer. Innsatsleder Vidar Olsen sier til Gjesdalbuen at det er fire personer som er registrert på den aktuelle adressen der brannen startet. – Alle er evakuert, sier han. Tre personer er kjørt til legevakten for sjekk grunnet røykeksponering. Brannvesenet har foreløpig ikke kontroll på brannen, skriver politiet på Twitter.

