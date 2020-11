Full gjeste-forvirring i Dagsnytt 18-studio på NRK: - Dette lukter video på YouTube!

Da programleder Sigrid Sollund skulle spørre om smittevernreglene på videregående skoler, skjedde det noe helt spesielt.

Se det morsomme øyeblikket i vinduet øverst!

NRK-programmet Dagsnytt 18 er vant til å ta for seg forskjellige temaer, men da Sollund onsdag hadde innledet kveldens sending oppstod det full forvirring.

Programlederen henvendte seg nemlig først til det hun trodde var Kjersti Heldaas, lektor ved Nøtterøy videregående skole.

- Jeg er her for å snakke om Trump og Pentagon, svarte en tydelig forvirret Zahra Sahba, prosjektleder for Washingtonseminaret, som i forkant av spørsmålet også prøvde å signalisere at hun ikke var riktig person å spørre.

Det fikk både Sollund og de andre gjestene til å bryte ut i lett latter.

- Dette lukter jo video på YouTube eller noe sånt, utbrøt programlederen.

Nettavisen har vært i kontakt med NRK og avventer en kommentar på den morsomme hendelsen.

Les også: CNN-kommentator: - Internett vil herje med Bidens blemme