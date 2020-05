Full krangel om E18: - De rødgrønne holder alle som bor vest for Oslo for narr

Motorveistriden i Oslo når nye høyder før avgjørende møte.

Striden om utbyggingen av E18 vest for Oslo fortsetter med full styrke. Etter at SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, beskyldte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) for løftebrudd, har reaksjonene ikke latt vente på seg.

- Situasjonen er helt uholdbar, og det er direkte skammelig at Knut Arild Hareide holder Oslos befolkning og Fornebus befolkning som gissel her - og løper fra et helt klart valgløfte fra de borgerlige partiene, sa Kaski til Nettavisen i helga.

- Sabotasje av prosjektet

Bakgrunnen for uttalelsen var at Hareide har truet med å trekke statens bidrag til Fornebubanen, T-banen som skal bygges mellom Oslo og Fornebu, dersom Oslo-byrådet sier nei til en full utbygging av E18. Dette fikk Kaski til å se rødt, men nå tenner også Høyre på alle pluggene.

- Hvem som holder hvem som gissel, blir jo et definisjonsspørsmål, hvor Kaski skyter langt over mål, sier stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder i Høyre, Trond Helleland, til Nettavisen.

Kaski viste til valgløftet fra de borgerlige regjeringspartiene i 2013, da de lovet at Fornebubanen skulle bygges - da uten et vilkår om at også E18 måtte utbygges.

Men Helleland mener Kaski ikke forteller hele sannheten.

- Ingen nevnte E18 i 2013, fordi den allerede var en del av Oslopakke 3. Det var politisk enighet om E18. At sabotasje av prosjektet har blitt en hellig ku for venstresiden, må de selv stå til ansvar for, sier han.

De nye forhandlingene om Oslopakke 3, som finansierer vei- og kollektivprosjekter med bompenger og statlige penger, står nå helt i stampe på grunn av motorveistriden. Tirsdag ettermiddag møtes politikerne i Oslo og Viken til et siste forhandlingsmøte for å prøve å finne en løsning.

- Jeg har betalt i årevis

Høyre-politikeren forteller at han selv har pendlet på den omstridte veistrekningen mellom Oslo og Drammen i over 20 år, med både tog, dieselbil og elbil.

- Jeg satt i transportkomiteen når Oslopakke 3 ble behandlet. Da vedtok vi et nytt bomsnitt ved Lysaker for å finansiere E18 vestover. Jeg og tusenvis av andre bilister har betalt i årevis for at E18 skal bygges, det er Kaski og de rødgrønne som holder alle som bor vest for Oslo for narr og som gisler, mener han.

Helleland er derfor ikke særlig optimistisk foran tirsdagens forhandlingsmøte.

- Det er viktigere for byrådet å stanse veitunneler i nabokommunen enn å prioritere kollektivtilbudet i Oslo, sier han, og viser til E18-planene som blant annet vil bety at deler av motorveien legges i tunnel ved Sandvika i Bærum.

- Ingen E18, ingen Fornebubane

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var også krystallklar overfor Nettavisen i helgen om at Fornebubanen og E18 henger tett sammen.

- Begge deler må på plass for at grunneierbidraget på om lag 2,5 milliarder kroner som finansieringen av Fornebubanen er avhengig av, skal stilles til disposisjon, slo han fast, og påpekte at han håpet på en løsning i forhandlingene.

Like klar er Helleland, på at de to gigantprosjektene henger sammen.

- Infrastruktur henger sammen, så selvfølgelig er det en sammenheng mellom E18 og Fornebubanen. Det samme sier Obos, som skal bidra med rundt en milliard. Ingen E18, ingen Fornebubane. Løftene fra de borgerlige i 2013 var å gjennomføre Oslopakke 3, hvor E18 også skulle realisere, sier han.

Fornebubanen er beregnet å koste over 16 milliarder kroner, og skal etter planen stå ferdig i 2027.

- Vil redusere trafikken

Da forrige enighet om Oslopakke 3 ble inngått i 2016, gikk de rødgrønne byrådspartiene med på en delvis utbygging av E18 mellom Lysaker og Strand som et kompromiss.

- Primært ønsker vi ingen utvidelse, men vi har gått med på noe utvidelse i Oslopakke 3-forhandlingene, selv om det har vært motvillig, sa Kaski i helgen, med tanke på økt biltrafikk og konsekvensene for miljøet.

Helleland mener en ny vei snarere vil reduserer biltrafikken.

- Vi ønsker å bygge en vei som Statens Vegvesen mener vil redusere biltrafikken, sier han, og samtidig viser til at det har vært enighet i 30 år om kollektivprosjekter i Oslo og Akershus.

- Det er ikke regjeringen som bryter den avtalen, det er Arbeiderpartiet, SV og MDG. Vi har jobbet på overtid for å finne enighet, men når den andre parten tror forhandlinger er plankekjøring for eget synspunkt blir det vanskelig, sier han.

Solvik-Olsen: - Faktafeil

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) går også hardt ut mot Kaskis utspill om regjeringens løftebrudd.

- SVs utspill baseres på faktafeil, og det fremstår som de ikke har lest avtalen som Oslo byrådet, inkludert SV, har signert på, skriver han i en epost til Nettavisen.

Han viser til at det står spesifisert i Oslopakke 3-avtalen hva som skal bygges av E18.

- SV skulle jobbe videre med konkrete byggeplaner for første del av prosjektet og fortsette planlegging av resten av prosjektet. Det er dermed et unektelig faktum at SV har signert på en avtale som sier at man skal bygge ut hele strekningen Lysaker-Drengsrud, ikke bare deler slik Kaski gir inntrykk av, skriver Solvik-Olsen.

Den tidligere statsråden understreker at det ville vært utenkelig for Høyre og Frp i regjering «å la Oslo-byrådet få sabotere et infrastrukturprosjekt som i dag koster innbyggere og næringsliv enorme summer i kø, kaos og lokal forurensning».

- SV forsøker nå å fortelle en historie som ikke er riktig og som ikke har støtte i avtaletekstens helhet, avslutter han.