Full krangel om «lensmann»: – Skjønner ikke hvordan de kan snakke med så mange tunger på én gang

Sp-politiker Jenny Klinge langet ut mot «lensmann»-tittelen. Men partiet har enstemmig stemt for innføring av kjønnsnøytrale titler.

– Trygve er jo en gladgutt. Men det er ikke alle ting man kan le seg vekk fra. Enten er man for eller mot. Det bør ikke være veldig vanskelig å ta stilling til, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til Nettavisen.

Det har vakt kraftig debatt etter Politidirektoratet tirsdag kom med alternativ til den 900 år gamle tittelen «lensmann». Den nye skal hete «politiavdelingsleder».

Sp-politiker Jenny Klinge fyrte løs, og mente i Nettavisen at regjeringen med dette grepet tok mer avstand fra vår egen kultur og nasjon.

– Hva i all verden er det vi driver med? Spurte hun.

Men selv om Klinge markerte avstand, har partiet enstemmig stemt for innføring av kjønnsnøytrale titler i Stortinget i 2019.

Viktig for likestillingen

– Det med kjønnsnøytrale titler er ganske viktig. Hva vi sier er viktig. En spesiell benevnelse som «lensmann» og «fylkesmann» betyr noe, sier Raja.

Han påpeker at Norge er kåret til verdens nest mest likestilte land, og at kampen i stor grad har handlet om lik lønn for likt arbeid, abortlov, retten til å skille seg og rettigheter. Men også det mer symbolske har verdi, mener han.

– Som politikere må vi tenke på hele fjøla. Enten det er lik lønn for likt arbeid, de vanskelige sakene for innvandrerkvinner, eller om det er nok kvinnelige ledere. Alle sakene skal vi ta tak i, sier han.

Det han er mest forundret over er imidlertid at Senterpartiet stemte for innføring av kjønnsnøytrale titler for bare to år siden.

– Sp må bestemme seg. Enten er Klinge totalt i utakt med eget parti, eller så forsøker de å spille på begge hestene. Er de for vedtaktene de har stemt for?

– Det norske språket har mange mannsbegreper. Hva skal vi gjøre med «nordmenn»?

– Det kommer i en helt annen kategori. Dette handler om spesifikke titler du søker på. Nordmann er noe du er. De fleste forbinder det nok med å være noe nedarvet, men det begrepet innbefatter også slike som meg. Vi som har bodd her lenge, er statsborgere, og er patrioter som synger nasjonalsangen når vi står bak flagget, sier Raja.

– Ordbruken må være grunnfestet i kulturen

Stortingsrepresentant Jenny Klinge bryr seg ikke om hva partiet har stemt for og ikke. Hun mener «lensmann» bør bevares.

– Det er ingen tvil om at det er gode intensjoner bak målet om kjønnsnøytrale titler. Uansett hvem som i sin tid initierte og stemte for dette. Men det er først når vi får opp alle de konkrete eksemplene på hva som må endres at konsekvensene blir tydelige. Og for meg er det opplagt at å innføre såkalte kjønnsnøytrale hankjønnsord til erstatning for gode norske ord ikke er verdt det, sier Klinge til Nettavisen.

– Men er det ikke fornuftig å modernisere språket?

– Det er ingenting i veien for at kvinner kan være verken rådmann eller lensmann, og vi er mennesker alle sammen, selv om det også inneholder ordet mann, sier hun.

– Jeg lurer på om Raja mener at jeg tar feil når jeg slår et slag for at ordbruken vår skal være grunnfestet i historien vår og kulturen vår. Hvorfor i all verden bruke tid på å kritisere meg når han kunne brukt tiden på å sørge for å ta vare på norske yrkestitler?

