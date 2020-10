Full krangel på rødgrønn side: Skjeller ut Vedum

- Vedum er bakstreversk, tordner MDG. - Helt unødvendig med utskjelling, svarer Senterpartiet.

Senterpartiet fortsetter å fosse fram på målingene, og i Nettavisens oktobermåling er partiet omtrent jevnstore med Arbeiderpartiet med en oppslutning på 19,8 prosent. Dermed seiler Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum også opp som en mulig statsministerkandidat.

Men det er det ikke alle som er like glade for på rødgrønn side. Miljøpartiet de Grønne (MDG) har ikke mye godt å si om partiet som kan bli avhengig av deres støtte etter valget.

- Jeg mener den politikken Vedum står for ikke hjelper oss her vi står midt i klima- og miljøkrisen. Han er bakstreversk når vi trenger politikere som bruker kunnskap for å møte framtida, sier MDG-nestleder Kriss Rokkan Iversen til Nettavisen.

FALSK TRYGGHET: MDGs nestleder, Kriss Rokkan Iversen, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum selger en falsk trygget i miljøsaken. Foto: Jonas Nilsen/MDG

- Han selger falsk trygghet

I flere av meningsmålingene det siste året, har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vært avhengig av støtte fra enten MDG eller Rødt for å få flertall på Stortinget.

Men det mildner ikke den krasse kritikken fra miljøpartiet.

- Vedum selger falsk trygget, der vi trenger håp gjennom handling. Det er jo ikke slik at klima- og naturkrisen forsvinner. Det er en realitet vi må forhold oss til. Min opplevelse er at han duller folk inn i et falskt håp om at ingenting kommer til å endre seg, sier Iversen.

Hun mener folk rett og slett ikke må la seg lure av Senterpartiets firkløver i logoen.

- Man må ikke la seg lure av partilogoen, for Senterpartiet slik det fremstår i dag, er et askegrått, miljøfiendtlig parti. De prioriterer ikke norsk natur, og konkurrerer heller med Frp om å være mest klimafiendtlig, hevder hun.

Senterpartiet reagerer imidlertid kraftig på kritikken. Se tilsvaret lenger ned.

- Vil hermetisere oss

For Senterpartiet er distriktspolitikk, og det å ha offentlige tjenester der folk bor, en av de viktigste sakene. Men heller ikke på det området er MDG særlig imponert.

- De får det til å høres ut som om klima ikke har noe med distrikt å gjøre. Jeg er så dypt uenig i Vedums distriktspolitikk: Det ser ut som han vil hermetisere oss og sende oss tilbake til fortida, sier Iversen.

Hun viser til at hun selv har distriktsstøvlene på, etter en oppvekst i Lofoten og nå hjemmeværende i Harstad.

- Men den distriktspolitikken han presenterer for meg gir ingen gjenklang for det håpet jeg har for framtida i distriktene i Nord-Norge sier hun, og legger krast til:

- Da er det uansvarlig at man kan fortsette som før i en kunstig Senterparti-boble som ikke forholder seg til virkeligheten.

- Vedum som statsminister?

- Så dere vil ikke ha Vedum som statsminister?



- MDG er blokkuavhengige. Vi har sagt at vi vil diskutere med alle partier unntatt Frp, men først må velgerne få bestemme neste år, sier Iversen, og påpeker:

- Det er ikke noe aktuelt spørsmål. Først må velgerne få bestemme hvilke partier de ønsker skal danne regjering.

- Men kan dere støtte Vedum som statsminister selv om dere er så uenige?

- Vi støtter en regjering der vi får mest gjennomslag for klima og miljø, så får vi se hvem som klarer å levere på det, sier hun.

I oktobermålingen, som er utført av Sentio, får MDG en oppslutning på 4,2 prosent. I målingen har imidlertid de tre tidligere rødgrønne regjeringspartiene flertall alene.

- Bensin- og avgiftspopulisme

Iversen sier hun nå setter nå sin lit til ungdomspolitikerne og den grønne fløyen i Senterpartiet.

- Jeg håper Senterungdommen og grasrota tar et oppgjør med Vedums lettvinte bensin- og avgiftspopulisme, sier MDG-nestlederen.

Hun mener nøkkelen til det grønne skiftet nettopp ligger i distriktene.

- Jeg er også opptatt av næringspolitikk, og at at det grønne skiftet er basert på de naturbaserte næringene. Siden de fornybare naturressursene nettopp ligger i distriktene, er distriktssamfunnene nøkkelen for at Norge skal lykkes i det grønne skiftet. Det er en enorm mulighet til å løse klimakrisen og samtidig skape arbeidsplasser i distriktene, sier hun.

Arnstad: - Unødvendig med utskjelling

Kritikken får imidlertid Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, til å reagere kraftig.

- En sånn generell utskjelling som MDGs nestleder driver med her, illustrerer hvorfor det ikke er aktuelt for Senterpartiet å regjere med MDG. Jeg synes det er helt unødvendig å drive sånn utskjelling av hverandre, sier Arnstad til Nettavisen.

Hun mener de heller må diskutere konkrete saker.

- Det er riktig at MDG og Senterpartiet ser ulikt på klimapolitikken, og det går på hvilke virkemidler du skal bruke i klimapolitikken. MDG ønsker i stor grad å bruke forbud, og vi ønsker ikke å bruke forbud, men bidra til grønn vekst og ikke en klimapolitikk som bidrar til en sosial og geografisk skjevhet, sier hun.

UTSKJELLING: Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, reagerer kraftig på det hun mener er utskjelling fra MDG. - Det synes jeg er et dårlig utgangspunkt for et fornuftig samarbeid, sier hun. Foto: (NTB scanpix)

Arnstad viser til at de i partiets forslag til nytt partiprogram, omtaler hvor klimagassutslippene skal kuttes og hvor de skal lage vekst.

- Hun kan ikke ha lest vårt programforslag, for det er et stort kapittel om miljø, sukker Sps parlamentariske leder.

- Det er MDGs problem

Arnstad mener MDG bare ignorerer andres forslag, selv om de kan være gode.

- MDGs problem er at dem ikke synes det er god klimapolitikk om det ikke er akkurat slik MDG ønsker det skal være. Det er en måte å diskutere klimapolitikk på som MDG må legge fra seg, for det finnes flere veier til det målet om hvordan vi skal få ned klimagassutslippene, sier hun

Hun mener de også må slutte å angripe slik de gjør i denne saken.

- Jeg synes de kan legge av seg å angripe Senterpartiets leder som person, for det er det hun egentlig gjør - og det er veldig unødvendig, sier Arnstad, og legger til:

- Jeg oppfatter det som en utskjelling, og det synes jeg er et dårlig utgangspunkt for et fornuftig samarbeid.

- Men er dere bakstreverske slik hun hevder?

- Nei, det er vi slett ikke. Vi har våre egne løsninger for det vi mener er viktig for å utvikle hele Norge. Så har vi respekt for at andre partier har andre løsninger, men det er en dårlig tone å bare slenge ut med den typen merkelapper om andre partier, sier hun.

Senterungdommen: - Blir sint

Senterungdommens leder, Torleik Svelle, har heller ikke mye godt å si om MDG.

- Jeg håper vi får til et regjeringsskifte og en Senterparti-Ap-basert regjering, og så tror jeg det blir vanskelig å ta med mer. Avstanden for oss til særlig MDG er stor, sier Svelle til Nettavisen.

- Hvorfor kan dere ikke samarbeide med MDG?

- Det er noen holdninger mot norske bønder som gjør meg både sint og lei meg. Man snakker bare om å redusere kjøttforbruket og å drive ned melkeproduksjonen. Det er en virkelighet som er fjern fra den jeg opplever selv, sier han.