Full og utagerende mann gikk løs på slektning i 90-årene: – Fant han blødende fra hodet

En mann i 40-årene er tatt hånd om av politiet





Politiet melder på Twitter kvart på to i natt at de rykket ut til en privatadresse i Vardø etter å ha blitt varslet om en utagerende mann som hadde kommet seg uten forvarsel inn i en bolig, skriver iFinnmark.no.

En mann i 90-årene ble funnet forslått i boligen, og ble tatt med til Kirkenes sykehus i helikopter etter hendelsen.

– Det var en nabo som ringte oss og varslet om at det var en utagerende og beruset mann som sto og hamret på døra til mannen i 90-årene. Han fremsto som veldig beruset, sier operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Leo Johansen.

Da politiet ankom stedet, så de at det hadde vært utøvd vold inne i boligen. Mannen som hadde stått og hamret på døra hadde da klart å komme seg inn.

– Mannen i 90-årene blødde fra hodet etter slag og spark, og det ble også funnet blod andre steder i boligen. Den skadde mannen var våken og oppegående når vi kom fram, men han var forslått, sier Johansen.

Politiet opplyser at de to involverte mennene er i slekt med hverandre. Den utagerende mannen er foreløpig siktet for kroppsskade.

– Han er pågrepet og sitter nå i varetekt. Det vil bli tatt stilling til hva som skal skje videre utover dagen. Han skal blant annet avhøres etterhvert. Deretter skal saken etterforskes på vanlig måte, sier Johansen.

Klokken syv torsdag morgen melder Finnmarkssykehuset at mannen i 90-årene er stabil og at han er moderat skadet etter nattens hendelser.