Full overtenning i bygg i sør i Stavanger

Det er full fyr i et hus på Gausel i Stavanger. Det skal ikke være folk i bygget, som huser et treningssenter for kampsport.

Like før klokken 22 rykket nødetatene ut til brannen. Bygget som brenner, huser Kampsportinstituttet.

Politiet i Sørvest skriver på Twitter at det ikke skal være folk i bygget og at det er uvisst hva som er årsaken til brannen.

Politiet omdirigerer trafikken vekk fra stedet, som ligger like ved fylkesvei 44.

