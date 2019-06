Full passasjer ødela taxi i Vestfold

En mann er i Andebu i Vestfold pågrepet for hærverk mot en taxi. Taxien er revet i filler innvendig, ifølge politiet.

Politiet fikk torsdag kveld en melding om at en taxisjåfør hadde problemer med en full og rabiat passasjer.

– Mannen har ødelagt hele taxien og revet i filler innvendig. Han er ikke samarbeidsvillig, opplyser Sørøst politidistrikt på Twitter.

Mannen er pågrepet og satt i arrest.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.30

I Bodø ble en taxisjåfør utsatt for vold av en passasjer tirsdag. Sjåføren ble sendt til Nordlandssykehuset for å få behandling for skadene.

Gjerningspersonen stakk fra stedet før politiet kom, og har enda ikke blitt funnet.

Avisa Nordland har snakket med daglig leder i firmaet taxisjåføren jobbet i, Johnny Sandmo som forteller at hendelsen høres ut som en av de alvorligste episodene til nå.

- Han fortalte meg at han så ille tilredt ut med kuler her og der, samt et slag mot det ene øyet, sier Sandmo til AN (For abonnementer).

Ifølge avisa fikk sjåføren CT-undersøkelse etter voldsepisoden. AN skriver videre at politiet har noen spor å gå etter når det gjelder gjerningspersonen, og de har startet en etterforskning.

Mens voldshendelsen pågikk var Nordland politidistrikt opptatt med å rykke ut til Oterågå stasjon der to personer laget bråk i området, det skriver AN.