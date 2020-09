Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik støtter ikke det nye sentrumspartiet der blant annet flere KrF-politikere og sønnen John Harald er medvirkende.

– Jeg støtter ikke partidannelsen, skriver han om det nyopprettede partiet Sentrum i en SMS til VG.

Han skriver dessuten at han er redd for at partidannelsen «splitter krefter som er enige om svært mye».

Nyheten om at tidligere Ap-politiker Geir Lippestad går sammen med tidligere fylkestopper i KrF om å lage partiet «Sentrum» kom tirsdag kveld.

Da ble det også kjent at Bondeviks sønn, John Harald Bondevik, som tidligere har sagt at han har stemt på Miljøpartiet De Grønne, er med på laget.

Nettavisen har snakket med sønnen, John Harald Bondevik.

- Hva synes du om at din far ikke støtter partidannelsen?

- Dette er mitt utspill, og jeg vil ikke gå inn i offentlig debatt med ham om dette, sier sønnen ti Nettavisen.

- Er du overrasket over hans standpunkt?

- Som sagt, det vil jeg ikke kommentere.

Jobbet med en stund

NRK skriver at de kjenner de til at det skal ha blitt snakket løst om et nytt parti allerede etter KrFs veivalg høsten 2018.

Da gikk KrF inn i Erna Solbergs regjering, tross daværende partileder Knut Arild Hareides motstridende råd. Sistnevnte, som ønsket partiet i regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, gikk da av som partileder.

Ifølge NRK er det en rekke KrF-ere inspirert av Hareides budskap den gang som nå går sammen om et nytt parti.

- Vi er ikke «det røde KrF»

– Men vi er ikke «det røde KrF», vi er mennesker med ulik partibakgrunn, og jeg tror vi skal bli et mye bredere parti enn KrF, sier Geir Lippestad til NRK.

Med i partiet skal også blant andre Tom Sverre Tomren, som har representert MDG i fylkestinget i Hordaland, samt ha vært KrF-medlem. John Harald Bondevik, sønnen til Kjell Magne Bondevik, er også med.

Etter at nyheten om det nye sentrumspartiet ble kjent tirsdag kveld, publiserte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad en oppfordring på Facebook om å melde seg inn i KrF.

– KrF er det kristendemokratiske sentrumspartiet som trekker politikken mot sentrum, skriver Ropstad.