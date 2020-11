Full terroralarm i Wien: Flere skal være drept

En gjerningsperson ha sprengt seg selv med et bombebelte, ifølge medier.

Avisen Kronen Zeitung melder mandag kveld at det pågår et angrep mot synagogen, som ligger i Seitenstettengasse i den østerrikske hovedstaden.

Medier meldte tidlig at en person skulle være død. Ifølge TV-stasjonen Puls24 skal syv personer være døde, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Se direkte fra Wien øverst i saken!

Flere drepte

Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer opplyser at det skal være et pågående et terrorangrep i Wien, trolig med flere gjerningspersoner.

Disse opplysningene blir gitt i et intervju med landets rikskringkasting ORF mandag kveld.

Minst en skal være død etter angrepet i Wien i Østerrike. Foto: Alex Halada (AFP/NTB)

Han sier også at det er flere sårede og drepte. Nødetatene i Wien melder også om flere drepte og sårede.

– Vi kan ikke fastslå antallet foreløpig, vi holder fortsatt på med å få et overblikk, sier en talsmann for nødetatene til nyhetsbyrået APA.

Minst tre personer skal så langt være brakt til sykehus.

De første meldingene gikk ut på at det var en synagoge som ble angrepet, men det er foreløpig uvisst om synagogen var mål for angrepet.

Lederen for det jødiske samfunnet i Østerrike, Oskar Deutch, skriver på Twitter at synagogen var stengt da de første skuddene ble avfyrt.

Politimann skal være skutt

Politiet i Wien meldte tidligere mandag kveld om en større politiaksjon. De skal ha sperret av et stort område, og all offentlig transport i Wien sentrum omdirigeres.

- Skudd avfyrt i sentrum - folk er skadd - hold dere unna alle offentlige steder og offentlig transport - ikke del foto eller video, skriver politiet på Twitter.

Ifølge østerrikske Kronen Zeitung, skal en gjerningsperson ha sprengt seg selv med et bombebelte. Disse opplysningene er heller ikke bekreftet.

Ifølge foreløpige meldinger er en politimann som holdt vakt ved synagogen, skutt og kritisk skadd, melder rikskringkastingen ÖRF.

Øyenvitner sier at det ble avfyrt flere skudd mot synagogen like før klokka 20 mandag kveld. Videre skal en gjerningsperson ha avfyrt flere skudd i området.

Det meldes også om at gjerningspersoner skal ha rømt fra stedet, og at flere mennesker skal ha flyktet fra stedet.

Siste kveld før nedstenging

En rabbiner i Wien sier at han så minst en person skyte mot barer på gaten under vinduet hans.

– De skjøt minst 100 salver rett utenfor bygningen vår, sier rabbiner Schlomo Hofmeister til nyhetsbyrået AP.

– Alle disse barene har bord utenfor. I kveld var det siste kveld før nedstengingen, sier han og viser til at alle barer og restauranter har fått beskjed om å holde stengt fra midnatt og i en måned framover.

Han tror mange mennesker var ute for å bruke siste mulighet til å gå ut på en god stund.

Politiet i Wien har sperret av et område nær Schwedenplatz etter angrep på en synagoge. Foto: Leonhard Foeger (Reuters/NTB)

Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna offentlige steder.

Mye av informasjon om angrepet er foreløpig ikke bekreftet. Det skal også ha gått rykter om en gisselsituasjon på Mariahilfer Strasse, men ifølge Puls24, skal ikke dette stemme.