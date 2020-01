Full togstans på Drammensbanen

Strømfeil gir full stopp i ettermiddagstrafikken mellom Skøyen og Lysaker.

- Akkurat nå er det stengt mellom Skøyen og Lysaker på grunn av strømfeil. Det er ingen togtrafikk, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, til Nettavisen.

Vy fikk melding om feilen ved 15-tiden.

- Konsekvensen er at det ikke kjører tog der for øyeblikket, og Bane Nor jobber med å rette feilen, sier han.

Feilen var ikke løst ved 16-tiden torsdag ettermiddag.

- Vi jobber med å skaffe busser, så vi får kjørt passasjerer mellom Skøyen, Asker og Drammen, sier Lundby.

Bane Nor melder på sine nettsider at trafikken er stengt mellom Oslo S og Lysaker på grunn av strømproblemer.

- Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid dette vil ta, skriver de.

Nettavisen følger saken.