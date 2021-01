Fulle tog på vei til Oslomarka: – Folk har selv et ansvar

Skigåere på vei til Oslomarka sto lørdag tett i tett på både tog og perronger. Ikke en ønskelig situasjon, sier Vy.

En tipser sier til VG at toget mellom Oslo og Gjøvik lørdag morgen var stappfullt.

Det har også tidligere denne måneden kommet meldinger om fulle tog og T-banetog i Oslo-området når det har vært fint vær og skiføre. Midstuen T-banestasjon på linje 1, Frognerseteren, ble stengt av sikkerhetsmessige hensyn forrige helg.

– Det er selvfølgelig ikke en situasjon vi ønsker. Vi vil at folk skal ta myndighetenes oppfordring om å ikke reise kollektivt hvis ikke man absolutt må, på alvor. Hvis de skal på skitur, anbefaler vi å ta bilen eller legge turen til nærmiljøet, av hensyn til smittevern, sier kommunikasjonssjef Tiril Rake Helgesen i Vy til NTB.

Vy satte inn ekstra personell på stasjonsområdene for å veilede folk lørdag morgen.

– Men vi har ingen myndighet til å kaste folk av togene, eller nekte dem å gå om bord. Folk har selv et ansvar om å holde avstand eller ikke reise, sier Helgesen.

Hun legger til at det først og fremst var i morgentimene det var for mange folk.

– Vi kommer til å sette inn et ekstra togsett på søndag, i tillegg til to ekstraavganger i morgentimene. Dette er ikke fordi vi ønsker at flere skal reise, men for å fordele folk mest mulig, sier hun.

Fredag ettermiddag sendte kollektivselskapet ut en pressemelding fredag ettermiddag der de igjen oppfordret Oslobeboere om å ikke reise kollektivt for å dra på helgetur.

