Fullt kaos og lange køer på amerikanske flyplasser

Nå slaktes Trump og hans administrasjon for innføring av «screening» på flyplasser.

Nylig sa USAs president at USA stopper all flytrafikk fra Europa i 30 dager, men amerikanske statsborgere kunne komme hjem fra ferie- og jobbtur. Nå har flere amerikanere fulgt oppfordringen og reist hjem fra Europa, men det har skapt kaos på flere store, amerikanske flyplasser. Folk har måtte vente i timevis på å bli «screenet» på flyplassene, altså at man måler temperaturen til hvert enkelt.

Det har skapt raseri blant mange amerikanere, siden folk blir stuet sammen uten noen avstand og må vente i flere timer for å komme seg ut av flyplassen.

- Dette er uakseptabelt, kontraproduktivt og nøyaktig det motsatte av hva vi må gjøre for å hindre covid-19, tvitret senator Tammy Ducksworth fra samme stat.

- Dette er ikke bra. Trump har bokstavelig talt skapt den perfekte stormen for å spre covid-19. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte, sier vedkommende som har spredt denne videoen på Twitter.

Krever umiddelbar respons

Guvernør J.B. Pritzker i Illinois tvitret direkte til president Donald Trump og visepresident Mike Pence for å påpeke at immigrasjon og passkontroll er et føderalt ansvar. Han krevde umiddelbar respons.

Folk måtte stå i tett kø i Chicago, Dallas og andre flyplasser, trass i at myndighetene har oppfordret folk til å holde god avstand fra hverandre som et viktig tiltak mot spredning av koronaviruset.

- Dette er noe av det mest ulogiske jeg noensinne har sett. For å stoppe spredningen av et virus, så plasserer du tusenvis av mennesker i et trangt rom for sju timer? skriver den verdenskjente partikkelfysikeren og forfatteren Brian Cox.

Bekymret for smitte

- Jeg er mindre bekymret for tiden jeg må stå her, enn jeg er for dem rundt meg. Jeg vet jo ikke hvor de kommer fra, eller hva de har vært eksponert for, sier Dorothy Lowe på flyplassen i Dallas.

Nå sluses amerikanerne gjennom 13 flyplasser rundt om i USA, og må gjennom en medisinsk sjekk, og deretter rett i hjemmekarantene i 14 dager.

Mangel på utstyr

Departementet for innenlands sikkerhet svarer på kritikken at den medisinske sjekken bare skal ta rundt ett minutt, men at det er mangel på utstyr og personale som fører til de lange køene. De lover mer utstyr.

I mellomtiden opplyser flyplassmyndighetene i Chicago at antibac er tilgjengelig, mens politiet deler ut vannflasker og snacks.

Antall smittede i USA har nådd opp i over 3.000, mens 57 mennesker er døde av viruset.