Funn av død person i Lillehammer - undersøker om det kan være savnet person fra i fjor

Det er funnet en død person utendørs ved elven Åretta i Lillehammer.

Innlandet politidistrikt melder på Twitter at det har blitt funnet en død person ved elven Åretta i Lillehammer. Personen har ligget lenge på stedet, og er foreløpig ikke identifisert.

Politiet opplyser at det per nå ikke er mistanke om noe kriminelt, og at det nå undersøkes om vedkommende kan være den sammen som har vært savnet i Lillehammer siden desember 2019.

Det har blitt gjennomført undersøkelser på stedet av politiet, og personen vil bli sendt til obduksjon for identifisering og for å avdekke dødsårsak.