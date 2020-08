Funnet etter å ha vært savnet i 39 år

Siden 1981 har familien lurt på hva som skjedde med Asbjørn Foldahl. Nå har de fått svar.

1. august ble det funnet levninger av en død person i innsjøen Holden i Steinkjer kommune.

Nå konstaterer politiet at levningene var Asbjørn Foldahl, som forsvant i september 1981, 62 år gammel.

Foldahl ble meldt savnet etter en fisketur i innsjøen. Han og en bekjent falt ut av båten. Bekjenten ble funnet død etter ulykken, men ikke Foldahl.

Asbjørn Foldahl var savnet siden 1981. Nå er det bekreftet at han ble funnet død i innsjøen Holden tidligere denne måneden. Foto: (Politiet)

Da levningene ble funnet tidligere denne måneden, undersøkte politiet om de tilhørte Foldahl og en annen person som også har forsvunnet i innsjøen Holden. Det var i 1998.

Etterforskningsleder Leif Gundersen sier til Trønderavisa at de kort tid etter funnet, hadde en god indikasjon på hvem de hadde funnet, men at de har ventet med å offentliggjøre dette til de fikk endelig bekreftelse ved hjelp av DNA-analyse.

- Under obduksjonen ble det funnet ID-papirer på levningene, blant annet et bankkort som var godt lesbart, utstedt til Asbjørn Foldahl. Det ga en god pekepinn på hva det endelige svaret ville være, sier Gundersen til avisa.

Han sier at Foldahls datter er lettet over endelig å ha fått svar på hva som skjedde med faren.

- Hun er glad for at faren er funnet, selv om det har gått veldig lang tid. Hun gir uttrykk for at familien føler en form for lettelse, sier Gundersen til avisen.