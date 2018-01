Fylkesleder: - Røe Isaksen kan bli Høyres neste leder

Gunn Marit Helgesen, som leder KS og Telemark Høyre, spår næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) en fremtid som partileder.

- Torbjørn Røe Isaksen har vært et politisk talent fra han var ung. Han var en markant leder av Unge Høyre og nå som statsråd i regjeringen. Han er ideologisk og retorisk sterk og flink i debatter. Og så har han beina på bakken. Jeg tror Torbjørn har alle muligheter, sier Helgesen til Klassekampen. Røe Isaksen tilhører for øvrig fylkeslaget hun leder.

Avisen erfarer at Røe Isaksen i møte med statsminister Erna Solberg (H) etter valget sa at han ønsket seg til Næringsdepartementet etter fire år som kunnskapsminister.

Grunnen var at han ville bre ut den politiske profilen sin. Før årene i Kunnskapsdepartementet var han Høyres arbeidspolitiske talsperson.

Kilder i partiet mener han har vist seg som en svært stødig politiker på velferdsfeltet. Både arbeids- og sosialkomiteen og Kunnskapsdepartementet er gode steder å lære seg store deler av statsbudsjettets utgiftsside.

Nå går han over i en ny rolle der han får ansvar for næringsliv, statlig eierskap og andre deler av inntektene for staten.

Styreleder i Kommunenes Sentralforbund (KS) og leder av Telemark Høyre, Gunn Marit Helgesen.

