Fylkeslederen i Oslo Frp mener USA-valget var fikset

– Jukset er nå så åpenbart at Biden neppe kommer til å bli president, sier Geir Ugland Jacobsen til VG. Slik han ser det, er det helt sikkert at president Donald Trump har vunnet valget. – Ikke fordi jeg nødvendigvis støtter ham. Her er det rettferdighetssansen min som snakker, sier fylkeslederen, og understreker at han uttaler seg som privatperson. Han får ikke støtte hos Frp-nestleder Sylvi Listhaug. – Det er opp til amerikanske velgere og amerikanske myndigheter å håndtere valget i USA. Det er ingenting til nå som skulle tilsi at valget er fikset, sier hun til avisa. Tidligere i november publiserte Faktisk.no en artikkel om feilinformasjon og rykter om valgfusk i USA, som fremdeles blir delt i Norge. «Påstandene som blir spredd er en blanding av regelrett feilaktige opplysninger om valgfusk og ubekreftede rykter om det samme. Fellesnevneren er en forestilling om at Joe Biden ikke har vunnet valget på en legitim måte, og at Donald Trump er den virkelige valgvinneren», heter det i artikkelen. (©NTB)

