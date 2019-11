Fylkesmannen fryser støtten til moské - uenighet om hvem som sitter i styret

Fylkesmannen i Oslo og Viken har stanset statsstøtten til moskeen Tawfiiq Islamsk Senter.

Fylkesmannen har frosset statsstøtten til Tawfiiq Islamsk Senter, melder NRK.

- Utbetalingen er stilt i bero, fordi vi ikke har klarhet i hvem det er som representerer denne moskeen. Det er uenighet om hvem som sitter i styret, som gjør dette vanskelig for oss. Det er en opplysning vi må ha for å vite at vi utbetaler støtte til de som faktisk representerer trossamfunnet, sier Hege Skaanes Nyhus, seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Viken til NRK.

Ifølge NRK skal det i flere år ha vært konflikter mellom ulike grupper i moskeen. Tawfiiq Islamsk Senter ligger i Åkebergveien på Grønland i Oslo og ble grunnlagt av norsksomaliere.