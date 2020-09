Fylkesmannen mener barnevernet brøt loven under oppfølging av varsel mot dobbeltdrapssiktet mor

Fylkesmannen i Oslo og Viken mener barnevernet i Rælingen brøt loven under oppfølgingen av et varsel mot den nå drapssiktede moren i Lørenskog. Foto: Annika Byrde / NTB

En mor ble i juli siktet for drapet på sine to barn i Lørenskog. Nå mener Fylkesmannen at Rælingen kommune brøt loven under oppfølgingen av et varsel mot moren.

Rælingen kommune bekreftet i juli at barnevernet i kommunen 6. september i fjor mottok en bekymringsmelding om moren fra politiet. Etter dobbeltdrapet i juli ba kommunen selv om en gransking av deres behandling av saken, og sendte derfor saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Konklusjonen fra Fylkesmannen er at barnevernet i kommunen har brutt loven, skriver Romerikes Blad. Det skal blant annet ha tatt 23 dager før barnevernstjenesten iverksatte undersøkelser i saken. Les mer: Mor siktet for drap på sine to barn i Lørenskog Seksjonssjef Atle Grønstøl ved sosial- og barnevernsavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Viken sier til avisen at de mener at kommunen ikke fikk saken godt nok opplyst før den konkluderte undersøkelsen. Fylkesmannen mener også at oppstarten av undersøkelsen burde ha startet tidligere, gitt innholdet i bekymringsmeldingen. Kvinnen er siktet for å ha drept barna sine 19. juli. Drapene ble oppdaget da brannvesenet i 8.30-tiden denne dagen rykket ut på en kontroll av et mulig branntilløp i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune. Brannmannskapene fant den 35 år gamle kvinnen kritisk skadd sammen med de to livløse barna i leiligheten. Les mer: Lørenskog-drapene: Bistandsadvokat undersøker hvordan barnevernet håndterte bekymring (©NTB)

