Fyllekjøring er fyllekjøring - også i båt

For de fleste er det utenkelig å sette seg beruset bak bilrattet. Det samme burde være en selvfølge på sjøen.

Salg av fritidsbåter øker og både små og store tilbringer ferien på vannet. Mange lar seg friste til å ta en øl eller flere i sommervarmen. Med dagens promillegrense kan en voksen mann drikke rundt tre halvlitere før han setter kurs mot neste brygge. De fleste kjenner seg påvirket etter et slikt inntak, enten de liker å innrømme det eller ikke.

30 dødsfall i året

Selv med lav promille reduseres reaksjonsevnen, dømmekraften og oppmerksomheten, mens viljen til å ta sjanser øker.

En uheldig kombinasjon som gjør det vanskeligere å reagere klokt i uventede situasjoner, og som kan gi fatale utfall.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet mister rundt 30 personer livet hvert år i fritidsbåtulykker i Norge. I fjor døde hver femte av drukning etter å ha falt i sjøen mellom fortøyd båt og brygge. Disse var tydelig ruspåvirket, ifølge Havarikommisjonen.

Økning av fyllekjørere

Til tross for den dystre statistikken ser det ut til at mange gir blaffen i å overholde promillegrensen på sjøen. En undersøkelse NRK har gjort, viser at flere enn 140 båtførere ble tatt med over 0,8 i promille i juni og juli.

Nok en gang ligger det an til en økning i promillekjøring fra året før. Utviklingen bekymrer politiet, som også melder at antall promillekjørere langs den populære sørlandskysten doblet seg fra 2017 til 2018.

Skal vi få ned ulykkestallene, må bevisstheten økes om at alkohol og båtliv ikke hører sammen. Da må det sterkere virkemidler til enn kostbare holdningskampanjer.

Folket vil senke promillegrensen

En spørreundersøkelse viser at syv av ti nordmenn ønsker samme promillegrense på sjøen som på veien, og reduksjon av promillegrensen på veien har vist seg å ha god effekt så lenge kontrollen også økes. Derfor bør regjeringen prøve ut 0,2-grensen også på sjøen. Befolkningen gir politikerne solid støtte i å gjøre nettopp det.

Å senke promillegrensen vil gi et tydelig signal om at båtliv og alkohol ikke hører sammen og vil gjøre sjøen til et tryggere sted.