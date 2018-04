Fyrer av mot Trump: - Moralsk uskikket til å være president og en serieløgner

I et TV-intervju i forbindelse med sin nye bok serverer tidligere FBI-sjef James Comey kraftig kost i retning president Donald Trump.

– Du kan ikke ha en president som ikke gjenspeiler verdiene jeg mener republikanere, demokrater og uavhengige verdsetter, sier Comey i et TV-intervju på ABC, ifølge The New York Times.

Avisen har fått tak i en gjengivelse av den fem timer lange samtalen ABC sendte et utdrag på en time av. Dette er det første TV-intervjuet Comey gjør etter at han fikk sparken som FBI-sjef i fjor.

«Hvis det var noen som helst sjanse for at president Trump og James Comey kunne unngått en fullstendig krig, vil den være borte søndag kveld», skriver The New York Times om intervjuet.

– Han slår meg som over gjennomsnittet smart person som vet hva som foregår. Jeg mener ikke han er medisinsk uskikket til å være president. Jeg mener han er moralsk uskikket til å være president, sier Comey i intervjuet.

I tillegg sier Comey at Trump er en «serieløgner» som behandler kvinner som kjøttstykker.

Russland og Flynn

Comey sier også at han tror Russland kan sitte på informasjon om Trump som kan brukes til å utpresse presidenten.

– Jeg tror det er mulig. Jeg vet ikke. Dette er ord jeg aldri trodde jeg ville si om en president i USA, men det er mulig, sier Comey i intervjuet ifølge Washington Post.

Comey svarer også «mulig» på spørsmål om Trump prøvde å hindre etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn under en påstått samtale i Det hvite hus. Det er noe som i så fall kan danne grunnlag for en riksrettssak.

Trump har nektet for at samtalen har funnet sted, men Comey insisterer på at den har det.

Etter at utdrag fra Comeys nye bok ble offentliggjort, har Trump kalt Comey «svak», «en løgner» og «en slimål» som bør straffeforfølges.

I forkant av intervjuet kom Trump med denne karakteristikken av den tidligere FBI-sjefen han sparket i fjor vår:

– Sleipe James Comey, en mann som alltid kommer dårlig ut (han er ikke smart!), vil gå inn i historien som den VERSTE FBI-sjefen, med stor margin!

Presidenten mener Comeys nye bok lar mange viktige spørsmål stå ubesvart.

– Som hvorfor han røpet hemmeligstemplet informasjon (fengsel), hvorfor han løy for Kongressen (fengsel), skrev Trump på Twitter.

Fakta: Comey/Trump-krigen

Fakta om striden mellom Trump og Comey ID: 14987393 Sammenholdes med sak om Comeys TV-intervju. NTB-AFP-Ritzau * Oktober 2016: Representanter for USAs etterretningstjenester sier Russland står bak hacking og spredning av falsk informasjon for å forstyrre presidentvalget. * November 2016: Trump vinner valget. FBI-direktør James Comey har like før gjenopptatt – og lagt ned – granskingen av Demokratenes kandidat Hillary Clintons eposthåndtering. * Desember 2016: Demokratene anklager Comey for å ha holdt unna informasjon om Russlands innblanding i valget for å hjelpe Trump. * Januar 2017: Comey og andre høytstående sjefer i etterretningstjenesten informerer Trump om at president Vladimir Putin står bak Russlands innblanding i valget. Trump ber Comey forbli i stillingen. * Februar 2017: FBI avviser en forespørsel fra Det hvite hus om å motbevise medieoppslag i New York Times om kontakt mellom Trumps valgkamp og russisk etterretningstjeneste. * Februar 2017: Trump raser over presseoppslag om FBI og Russland. Han tvitrer at FBI ikke er i stand til å stoppe lekkasjer som skader regjeringen. * Mars 2017: Comey ber justisdepartementet dementere påstander fra presidenten om at Barack Obama har avlyttet Trump. Comey bekrefter for første gang at FBI etterforsker Russlands innblanding i valget, og dermed også forbindelser mellom Trump-kampanjen og den russiske regjeringen. * Mai 2017: Trump gir Comey sparken 9. mai. I et intervju med NBC. 11. mai kaller Trump Comey «skrythals» og «blære». Han sier «Jeg ville ha gitt ham sparken uavhengig av anbefalingen» fra visejustisministeren om å avsette Comey. * 12. mai 2017: Trump tvitrer at Comey «bør krysse fingrene for at det ikke finnes noen opptak av våre samtaler, før han begynner å lekke til pressen». * 8. juni 2017: Comey anklager Trump for løgn i en åpen høring i Senatets etterretningskomité. Trump mener det er Comey som lyver når han påstår presidenten ba ham være lojal og stanse en etterforskning av sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. * 16. april 2018: Comey sier i et TV-intervju at Trump er moralsk uskikket til å være president og kaller ham for en serieløgner. Intervjuet er i forbindelse med Comeys bok «A Higher Loyalty», som gis ut 17. april. I forkant av intervjuet har Trump blant annet kalt Comey «svak», «en løgner» og en «slimål» som bør straffeforfølges. Kilde: NTB

