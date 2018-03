Fysikeren Stephen Hawking er død

Fysikeren og forfatteren Stephen Hawking er død, opplyser flere medier. Han ble 76 år gammel.

Familien opplyser at professoren døde rolig mens han sov i sitt hjem i Cambridge onsdag.

– Vi er dypt lei oss over at vår elskede far døde i dag. Han var en stor vitenskapsmann og en ekstraordinær mann, og arven etter ham og hans arbeid vil leve videre i mange år, skriver barna Lucy, Robert og Tim i en pressemelding.

Den britiske fysikeren og matematikeren er blitt kalt vår tids Einstein og hadde uten tvil en av verdens skarpeste vitenskapelige hjerner. Hawking arbeidet med rom-tid-teori, gravitasjonsteori og kvanteteori. Han har gitt ut mange populærvitenskapelige bøker og mottatt en rekke priser.

Lammet av nervesykdom

Stephen William Hawking (født 8. januar 1942 i Oxford i Storbritannia) var særlig kjent for sine arbeider om sorte hull. Blant annet beviste han at svarte hull også utstråler energi. Hawking forbandt også den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken.

Han ble som 20-åring rammet av den uhelbredelige og progressive nevromotoriske sykdommen ALS, som har ført til lammelser. Han antas å være blant dem som har levd lengst med en slik lidelse, ifølge Wikipedia.no.

Stephen Hawkings mest berømte bok er Univers uten grenser, engelsk originaltittel A Brief History of Time, som kom ut i 1988. Boka forklarer relativitetsteori og kosmologi. Boka solgte 10 millioner eksemplarer globalt og er regnet som en av tidenes mest suksessfulle populærvitenskaplige bøker, skriver Wikipedia.no.

Han fikk datteren Lucy Hawking fra sitt første ekteskap.

Stephen Hawking i vektløs tilstand ombord i en modifisert Boeing 727. Foto tatt i april 2007.

Tidsbegreper

Tid var en viktig bestanddel i Hawkings forskning. Han snakket om realtid, den tid vi mennesker oppfatter, og imaginær tid, som er en av universets faktiske dimensjoner.

– Universet er en sluttet helhet og har ingen grenser i imaginærtiden. Men i realtid virker det som om universet begynte med big bang, er ett av hans kjente, om enn noe uforståelige sitater.

På spørsmål om hvorvidt Gud hadde plass i arbeidet hans, svarte han følgende:

– Dersom vi forstår universet, er vi på en måte i Guds posisjon.

«Spøkelseslignende» prosess

Hawking studerte også mange fantasieggende fenomener, som for eksempel kvantekommunikasjon. Det er en «spøkelseslignende» prosess som kan komme til å revolusjonere kommunikasjonen over store avstander, og som kan føre til at mennesket vil kunne mestre telepatiske overføringer, noe som hittil kun har skjedd i science fiction-filmer.

For det ble han belønnet med tallrike omtaler i populærkulturen, og han har hatt gjesteopptredener i TV-seriene «Star Trek», «The Simpsons» og «Futurama». Han dukket også opp flere ganger i populære «The Big Bang Theory», der han er et forbilde for hovedpersonen, Sheldon Cooper.

- Livet etter døden er bare et eventyr

Hawking provoserte mange i et intervju med The Guardian i 2011.

Mens han tidligere hadde sagt at Gud ikke skapte universet, provoserte han på nytt religiøse miljøer, og konkluderer i intervjuet med at forestillingen om livet etter døden bare er et eventyr for folk som er redde for mørket.

Hawking sier at kroppen kan sammenlignes med en maskin som bryter sammen når døden inntreffer.

- Jeg anser hjernen som en datamaskin som slutter å virke når komponentene svikter. Det finnes ikke noen himmel eller noe liv etter døden for ødelagte datamaskiner. Det er et eventyr for folk som er redde for mørket, sa han til The Guardian.

Her møter Hawking daværende president Barack Obama.

Fikk en rekke prestisjepriser



I 1979 fikk tittelen Lucasian Professor of Mathematics (en tittel som Isaac Newton fikk i 1669). I 1982 ble Hawking utnevnt til kommandør av Order of the British Empire, han ble tildelt Wolf-prisen i fysikk i 1988 og i 1989 mottok han Order of the Companions of Honour.

Hawking ble i 2009 tildelt Presidentens frihetsmedalje. Den er den ene av USAs to høyeste sivile utmerkelser. Den blir tildelt personer som har ytt et særskilt meritterende bidrag til den nasjonale sikkerheten eller nasjonale interesser for USA, for verdensfreden eller kulturelle eller andre betydningsfulle offentlige eller private bestrebelser. Medaljen ble opprettet av president John F. Kennedy i 1963.

