Gå av, Lan Marie!

Etter å ha forsøkt å skjule omfattende lovbrudd i lang tid har Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg neppe annet å gjøre enn å gå av.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg, som for tiden er sykmeldt, er nå under knallhardt press for sin håndtering av omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE). Ny informasjon som kommer frem viser at saken er enda mer alvorlig enn vi hittil har visst.

Har fabrikkert en historie

Offentligheten fikk vite om de omfattende lovbruddene i august. Da kunne NRK melde at det var begått 557 lovbrudd. Byråd Berg hadde allerede i februar fått brev om at det var 730 lovbrudd som var begått. Hun har altså visst om dette lenge uten å opplyse hverken bystyret eller offentligheten.

Tvert imot har Lan Marie Berg skjult informasjon og villedet. Høyres Øystein Sundelin er nådeløs når han uttaler til NRK: «Det skal ikke være sånn at NRK må drive en ni måneders jakt på dokumenter før byrådet deler dem. Det oser av dårlig samvittighet og et ønske om å holde denne saken unna høstens valgkamp»

Svært skarp er også leder for Norsk PEN Kjersti Løken Stavrum som i samme NRK-artikkel uttaler: «Det er vanskelig å se det på en annen måte enn at man bevisst ønsket å lure journalistene, slik at NRK har rapportert feil».

Dette er knallhard kritikk som viser at Lan Marie Berg har håndtert denne saken på en svært klanderverdig måte. Hun har ikke vist særlig interesse for å rydde opp i lovbruddene, men har tvert imot gjort det hun har kunnet for å skjule dem for offentligheten. At dette har skjedd over et kommunevalg gjør selvsagt saken enda mer alvorlig. Velgerne har blitt holdt for narr.

Byrådet forsvarer Lan Marie Berg fullt og helt

En statsråd ville aldri ha overlevd noe slikt som dette i Stortinget. Selv med en flertallsregjering ville ikke en statsminister engang forsøkt å holde sin hånd over en minister som hadde opptrådt på den måten Lan Marie Berg har gjort.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen toer sine hender og forsvarer hvordan Lan Marie Berg har håndtert lovbruddene i Energigjenvinningsetaten. Her fra pressekonferansen om byrådsforhandlingene i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Men i Oslo kommune ser det ut til å være annerledes. Under behandling i bystyret 18. desember forsvarte byrådsleder Raymond Johansen fremgangsmåten til Lan Marie Berg. Johansen forsøkte seg med at «Vi har en forpliktelse om at informasjonen vi gir er mest mulig korrekt. Dette gjaldt sensitive opplysninger om mulige straffbare forhold»

Informasjon kan selvsagt «kvalitetssikres» i det uendelige, og ville kunne brukes til å holde tilbake hva som helst. Hvis man skulle godta en slik begrunnelse for å vente i mange måneder med å informere, ville ingenting ubehagelig komme til offentligheten.

Dette er derfor en helt uholdbar argumentasjon fra byrådslederen, men han innrømmer i det minste at det er snakk om mulige straffbare forhold.

Også fungerende miljø- og samferdselsbyråd Hanna Marcussen forsvarer Lan Marie Berg fullt og helt. På spørsmål fra Venstres Hallstein Bjercke svarte hun bare: «Her legges det et premiss som jeg ikke er enig i» og utdypet med at tallet visstnok ikke var «kvalitetssikret».

Forsvaret både fra Raymond Johansen og Hanna Marcussen er grenseløst arrogant.

Likhet for loven?

Tidligere var søppelhenting i Oslo satt ut til det private selskapet Veireno. I Veireno var det fullt kaos med omfattende brudd på arbeidsmiljøloven som endte med at kommunen sa opp kontrakten og overtok søppelhentingen i 2017.

Lovbruddene den gang førte til at tidligere Veireno-sjef Jonny Enger ble dømt til ni måneders fengsel i lagmannsretten. Dette er altså arbeidslivskriminalitet som retten ser alvorlig på.

Lovbruddene i EGE er snart like omfattende som i Veireno ser det ut til. Byrådets støtteparti Rødt varslet allerede i august at det er aktuelt å politianmelde kommunen for lovbruddene i Lan Marie Bergs etat. Det burde ikke være mindre aktuelt nå.

Som nevnt har byrådsleder Raymond Johansen allerede sagt at det er snakk om mulige straffbare forhold. Dette underbygger at politiet bør etterforske saken.

Hva en eventuell politietterforskning av lovbruddene i Oslo kommune vil resultere i gjenstår å se. Dommen i Veireno-saken tilsier at slike lovbrudd er alvorlige. Det finnes ingen grunn til at en offentlig etat skal behandles annerledes enn en privat bedrift når det gjelder alvorlige lovbrudd. Skal offentligheten ha tillit til systemet må det være likhet for loven.

Om Lan Marie Berg selv har gjort noe straffbart gjennom sin håndtering av saken vet vi ingenting om før alle steiner er snudd. Hun er uskyldig til det motsatte er bevist.

Det kommer flere ubehagelige saker

Slik det ser ut nå er det liten grunn til å tro at Lan Marie Berg kan fortsette som byråd. Hun har vist en lemfeldig holdning til lover og regler - og forakt overfor bystyret og offentligheten ved å skjule informasjon, ja, endog bevisst feilinformere.

Skulle Lan Marie Berg mot formodning overleve som byråd, finnes det også andre saker som vil bli ubehagelige for henne.

Oslo kommune er saksøkt av blant annet LO og NHO for gjennomføringen av prestisjeprosjektet Bilfritt byliv. Selv om det formelt sett er kommunen ved byrådsleder Raymond Johansen, og ordfører Marianne Borgen, som er saksøkt, og at Bilfritt byliv nå sorterer under byutviklingsbyråd Hanna Marcussen, er det ingen tvil om hvem som har vært prosjektets gudmor. Det er Lan Marie Berg.

Prosjektet Bilfritt byliv medførte at mye rart ble plassert ut i gatene, blant annet dette «utekontoret» som ble stående nesten ubrukt og råtne i Øvre Slottsgate. Det ble revet tidligere i år og ender som skur for geiter på Bokstad Gård. Foto: Kjell-Magne Rystad

Det ble tidlig klart for alle som kan se at Lan Marie Berg ikke har spesielt god hånd med saksbehandling og gjennomføring. Blant annet førte dette til at den tidligere lederen for prosjektet fikk sparken.

Lan Marie Bergs tvilsomme saksbehandling av Bilfritt byliv kommer etter alt å dømme å bli brettet ut i offentligheten i den kommende rettsaken. Det kommer neppe til å se pent ut.

Gjør som Trond Giske

Situasjonen Lan Marie Berg er i nå minner mye om situasjonen til tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, for to år siden. Giske ble hardt presset av metoo-anklager, ble sykmeldt, og gikk av som Ap-nestleder under sykemeldingen.

At Lan Marie Berg har blitt sykmeldt er lett å forstå, så alvorlig som denne saken er. Sykmeldingen gjør at hun slipper å svare bystyret og media nå. Sykmelding kan likevel ikke ha noe å si hverken for den politiske behandlingen eller en eventuell politietterforskning av lovbruddene i etaten hun har hatt ansvar for.

Det mest fornuftige Lan Marie Berg kan gjøre for sin egen del er det Trond Giske gjorde da det stormet, og han ble sykmeldt. Han gikk av. Egentlig hadde han ikke annet valg. Det har ikke Lan Marie Berg heller.

Gå av, Lan Marie!