Ga homofili skylden for koronaviruset: Nå er han smittet

Lederen for den ortodokse kirken i Ukraina, mente at homofile ekteskap var årsaken til koronaviruset. Nå har han selv fått sykdommen.

Patriark Filaret (91) er nå i sykehus med covid 19. Han fikk diagnosen ved en rutinemessig undersøkelse, skriver det ukrainske nyhetsstedet 112. Han skal også ha pådratt seg en lungebetennelse, skriver blant andre britiske Metro.

- Vi bekrefter at under er planlagt test, hans hellige høyhet Patriark Filaret av Kyiv og Rus-Ukraine testet positiv for covid 19. Nå får hans hellige høyhet behandling på sykehus, står det på den ortodokse ukrainske kirkens offisielle hjemmeside.

Filaret er altså en av de mektigste religiøse lederne i Ukraina, og har 15 millioner følgere i et land med 42 millioner innbyggere.

Da han kommenterte koronapandemien i mars, sa han i et tv-intervju:

- Gud straffer for menneskets synder, for syndene til menneskeheten. Jeg mener først og fremst ekteskap mellom like kjønn.

Filaret ble sterkt kritisert for uttalelsen.

- En slik uttalelse er svært skadelig fordi det kan føre til flere angrep, økt aggresjon, diskriminering og aksept av vold mot visse grupper, sa talsperson Maria Guryeva i Amnesty i Ukraina.

En annen gruppe truet med å saksøke både patriarken og tv-kanalen som offentliggjorde uttalelsen.

- Vårt mål er å vise folk at det ikke lenger er rom for slike uttalelser fra religiøse ledere i Ukraina, sa leder Olena Shevchenko i organisasjoenn Insight til Reuters.

Ukraina opphevet forbud mot homofili i 1991, men landet er, som mange andre østeuropeiske land, preget av sterk homofobi.

Tidligere i år fortalte ukrainske Svitlana Telegina hvordan hun vokste opp med fordommer mot homofile i Ukraina, og hvordan hennes fordommer har falt etter at hun kom til Norge.

- Jeg var preget av samfunnet jeg hadde vokst opp i, og på TV og i media ble homofile presentert som morsomme og litt dumme mennesker. Homofili ble framstilt som noe unaturlig, galt og et forstyrrende element i samfunnet, skrev hun blant annet.

Forholdene for homofile var også et tema som daværende statsminister Jens Stoltenberg tok opp med sin ukrainske kollega under et statsbesøk i 2012.