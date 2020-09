Gamle Høyre våkner til liv igjen

Et svekket Arbeiderparti har gjort Høyre modigere og vekket liv i gamle kampsaker.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Denne kommentaren ble først publisert hos Nordnorsk Debatt.

Historien om hvordan Høyre vant stortingsvalget i 2013 og beholdt makten fire år senere, handlet om å skape en ny politisk merkevare. Det skulle etablere Høyre som bredt folkeparti for trygg og sikker styring av Norge.

Det var fortellingen om et parti som søkte konsensus, som var blitt nedslipt i kantene, uten noen skarp og entydig ideologisk profil. Skattelette og salg av statens eiendom forsvant ut av porteføljen. Den økonomiske liberalismen ble tonet ned. Kalkulator-Høyre ble skrotet. Å øke de offentlige utgiftene, ikke redusere dem, ble Høyres nye profil. Ingen i Norge skulle se det romslige og fleksible Høyre som en trussel mot sine interesser.

Les også: Boligtopp tror Oslo vil bli alle boligkjøperers mareritt: - Jeg er veldig redd

Alt dette var trolig en nødvendig medisin for Høyre for å vinne valg. Grepet ble gjort i en tidsepoke der Jens Stoltenberg ledet et Arbeiderparti som hadde en stabil oppslutning godt over 30 prosent.

Med et annet og sterkere Arbeiderparti er det liten grunn til tro at Høyre ville tillatt seg å rendyrke sine gamle kampsaker igjen.

Dette er nå i endring. Et stadig mer selvsikkert Høyre er i ferd med å endre posisjon og finne tilbake til seg selv, til røttene. Deler av Oslo Høyres støtte til hedgefond-milliardæren Nicolai Tangen som ny sentralbanksjef var kanskje et lite forvarsel. Nå ser vi taktskiftet komme tydeligere til uttrykk i programarbeidet.

Partiet glir fra sentrum mot høyre, og har kommet tilbake til sine ideologiske hjertesaker. Forslaget om salg av statens eierandel i Equinor (tidligere Statoil) er en del av dette bildet.

Les også: Høyre vil ha billigere sprit og vin - møter sterk motstand: - Ikke riktig tidspunkt midt i en koronapandemi

Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO) følger på sin side opp med en ideologisk rapport for noen dager siden, som Ole Erik Almlid betegnet som et program for fremtidens Norge. Oppskriften er store endringer i forutsetningene for velferdsstaten, trygghet i arbeidslivet og statlig eierskap.

Timingen for NHOs rapport og et mer ideologisk bevisst Høyre er - planlagt eller ikke - ganske god for å unngå for mye motvind.

Her kan du lese flere innlegg av Skjalg Fjellheim.

For Erna Solberg virker å ha lave skuldre. Det har hun mange gode grunner til. Det går ganske godt for henne på meningsmålingene, og Venstre og KrF virker ikke redningsløst fortapte under sperregrensen. Hun har tjent på å definere premissene i hele den økonomiske korona-krisen uten å møte vesentlig motstand.

Selv ikke den største arbeidslivskrisen etter 2. verdenskrig er nok til å vekke liv i Arbeiderpartiet. Den sosialt orienterte venstreopposisjonen i Norge ser ut til å være svekket. Høyre har fått handlingsrom i en tid hvor venstresiden har en klar identitetspolitisk vridning, kombinert med sosialdemokratiets generelle retningskrise. Arbeiderpartiet mangler den gamle evnen til samlende interessepolitikk. Den som handlet om å mobilisere allianser langs akser som klasse, geografi, økonomi og maktforhold.

Les også: Høyres programkomité foreslår 50 års straff for terrorister

Med et annet og sterkere Arbeiderparti er det liten grunn til tro at Høyre ville tillatt seg å rendyrke sine gamle kampsaker igjen. Og hente politiske forslag ned fra loftet - saker som Høyre vet har svak folkelig støtte.

Men alt henger sammen med alt, som Gro Harlem Brundtland sa.