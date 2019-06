Gamle kunstgressbaner dumpes ulovlig

Flere av de rundt 80 kunstgressbanene som fjernes i Norge hvert år, dumpes i naturen eller deponeres ulovlig. Vi må få kontroll på dette, sier miljøministeren.

Norge har rundt 1.700 kunstgressbaner, og hvert år fjernes rundt 80 av dem. TV 2 viser i en reportasje hvordan flere slike baner ender opp i naturen eller graves ned i strid med regelverket.

– Når du ser mikroplast, gummigranulat og kunstgress ligge langs vassdrag, så er det alvorlig. Det er kjemiske stoffer som er farlige for organismer i vann. Det er ganske trist at dette får skje, sier overingeniør Bjørn Aas ved NTNU. Han har ledet et forskningsprosjekt som har sett på hva som skjer når kunstgresset ender opp som avfall.

Les også Regjeringen setter av en milliard til nullutslipp i næringstransporten

– Dette er materialer som har en levetid på 100 år, så når det først havner i naturen, blir det der, sier Aas.

TV 2 har beregnet at plasten i en kunstgressbane tilsvarer 1,4 millioner plastposer. Gummigranulatet som brukes tilsvarer 5.500 bildekk.

Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V) sier han ikke har vært kjent med omfanget av den ulovlige avfallshåndteringen.

– Antallet kunstgressbaner er jo blitt mangedoblet bare siste ti årene. Nå begynner de å bli gamle, så dette vil være et problem i årene fremover. Derfor må vi få kontroll på det, sier han.

(©NTB)