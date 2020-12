Gamle nakenbilder dukket opp på falsk profil

Eksen publiserte nakenbilder av henne og en annen kvinne, brukte navnene deres og spredte bilder til folk de kjente. Likevel slapp han fengsel.

En 28 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt for identitetstyveri, besittelse av mediefiler som seksualiserer barn og for invadering av privatlivet til to kvinner. Han fikk 90 timer samfunnsstraff.

- Hvilke signaler sender denne straffen til andre som tenker på å gjøre det samme? Dette har vært utrolig tøft for meg. Jeg var redd for å gå ut. Redd for å miste jobben. Skammet meg og turte ikke å fortelle det til venner og familie, forteller en av kvinnene. Hun er i dag 28 år.

Marerittet begynte med en melding fra en bekjent, vinteren 2018. En bekjent av henne hadde sett bilder av henne, men navn og alder. på nettstedet Nakenprat. Dette er en nettside der privatpersoner legger ut seksuelle bilder og chatter med hverandre.

- Personen hadde sett en profil i mitt navn. Han reagerte på at jeg var så ung på bildene, så han lurte på om dette var noe jeg hadde lagt ut selv, forteller kvinnen.

Det var det ikke. Bildene var hentet fra tre videoer som hennes tidligere kjæreste hadde tatt av henne i 2010. De viste henne naken sovende på magen, og i undertøy i en intim situasjon. På dette tidspunktet var hun 17 år.

La ut nakenbilder av henne

Han hadde spart på videoene i åtte år, laget bilder av dem, samt nye videoer med tekst på. Nå lå bildene på Nakenprat.com i hennes navn.

- Det verste var at det i profilen sto veldig detaljert hva jeg het, hvor gammel jeg var og hvor jeg bodde, forteller kvinnen til Nettavisen.

Hun anmeldte saken dagen etter denne henvendelser og politiet hjalp henne slik at profilene etterhvert ble borte.

Før profilen ble borte, fikk hun beskjed av politiet om at hun måtte følge med for å sjekke om den var borte eller hadde forandret seg.

- Samtidig så jeg jo hvor mange som hadde sett profilen, og jeg leste kommentarene. Menn som bodde i samme by som meg hadde lagt igjen kommentarer på profilen.

Den promiskuøse profilen opprettet i hennes navn gikk sterkt inn på henne. Ikke bare hadde en person invadert privatlivet hennes. Hun fryktet også for at arbeidsgiveren skulle oppdage profilene, eller at hun skulle bli gjenkjent på gata av personer som hadde sett dem.

Ingenting skjedde

Fem dager etter at hun anmeldte forholdet, hadde politiet identifisert den nå domfelte mannen identifisert som trolig gjerningsperson for publisering av bilder på de falske profilene.

Likevel gjorde politiet ingenting videre i saken. Mannen ble ikke kontaktet av politiet, står det i dommen fra Oslo tingrett.

- Det var utrolig belastende at ingenting skjedde. Jeg var skamfull og tenkte at det var delvis min skyld. Jeg var redd for å bli gjenkjent når jeg tok kollektivtrafikk eller var i butikken. Jeg slettet alle profilene mine på sosiale medier. Jeg turte ikke å snakke om det med moren og faren min. Bare noen få venninner visste om det, forteller kvinnen.

Ny profil - nytt offer

Etter nesten ett år - vinteren 2019 - ble hun kontaktet av en venninne. Hun fortalte at det var opprettet en profil i hennes navn. Denne gangen på Instagram.

Hun kontaktet på nytt politiet. Det skulle vise seg å være den samme gjerningsmannen som et år tidligere.

Nå hadde han også opprettet profiler i navnet til en annen ung kvinne. Gjennom profiler på YouTube og Instagram spredte han bilder og filmer fra en video fra 2009 da kvinnen var 14 år. Mannen hadde sendt lenker til disse profilene til blant andre kvinnens ektemann.

Hun ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen.

Et nytt år uten handling

Politiet tok opp etterforskningen. I mars 2019 ble det besluttet ransaking av mannens bolig. Han var dermed siktet uten å vite om det. Til tross for denne beslutningen, ble saken liggende til februar 2020.

I februar i år ransaket politiet hjemme hos mannen og fant altså bilder av jentene fra før de var 18 år. Han ble dermed siktet for besittelse av bilder og video som seksualiserer barn.

I avhør erkjente mannen forholdene og tiltale ble tatt ut i september 2020. Nå er han dømt.

Kvinnen Nettavisen snakket med, er skuffet over at politiet ventet så lenge med å gjøre noe i saken.

- Jeg tenker også på den andre kvinnen. Hvis politiet hadde gjort noe med saken i 2018, så hadde hun aldri trengt å bli utsatt for dette, sier 28-åringen.

Fra fengsel til samfunnstraff

For den 28 år gamle kvinnen har dette vært en belastende sak siden vinteren 2018. Den andre kvinnen ble dratt inn i saken vinteren 2019. Den nå domfelte mannen ble klar over at han var siktet i saken vinteren 2020.

Likevel er det den nå domfelte, som blir godtgjort for at politiet har brukt lang tid på saken.

I dommen skriver Oslo tingrett at handlingene kvalifiserer til ubetinget fengsel i fire, fem måneder. Han får noe strafferabatt fordi han erkjente forholdene, men dommen slår fast at den lange liggetiden skal gi utslag i straffen.

«Forsvareren har anført at det foreligger liggetid i saken på opp mot to år, og at dette er i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)» står det i dommen.

Påtalemyndigheten mente at liggetiden ikke har skadet domfelte, fordi han ikke visste at han hadde status som siktet.

Oslo tingrett er uenig med påtalemyndigheten, og reduserte dermed straffen totalt sett fra ubetinget fengsel i fire, fem måneder, til 90 timer samfunnstraff.

Den 28 år gamle kvinnen mener at straffen ikke står i forhold til de påkjenningene han har påført henne og den andre kvinnen.

- Det er trist. Jeg er også opptatt av hva som skjer når det neste potensielle offeret for denne typen saker anmelder forholdet. Med tanke på den psykiske belastningen man går gjennom i en slik sak, så får det ikke store konsekvenser for ham, sier kvinnen.

Den domfeltes forsvarer sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere saken. Oslo politidistrikt svarer Nettavisen at politiadvokat på saken har ferie, og at de derfor ikke kan kommentere saken nå.

