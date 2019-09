Gammelt bilde av Greta Thunberg går viralt

Bildet av Greta Thunberg foran Riksdagen i Stockholm i august i fjor, går nå viralt i sosiale medier.

16-åringen har i løpet av det siste året inspirert både barn, unge og voksne til å delta i klimastreiker verden over.

Fredag streiket flere titalls tusen skoleelever og andre fremmøtte for klimaet i USA. I New York streiket også initiativtaker Greta Thunberg.

LEDET AN: Fredag streiket flere tusen folk for klimaet i New York, og Greta Thunberg ledet an. Foto: AFP/NTB scanpix

Bilde går viralt

Dette er til stor kontrast fra fjoråret, hvor hun satte seg utenfor Riksdagen i Stockholm og streiket for klimaet - helt alene.

Dette innlegget postet Thunberg selv på Twitter i fjor:

Nå, ett år og én måned senere har flere tatt til sosiale medier for å vise og sette pris på hva 16-åringen har klart å oppnå.

Her er et utdrag av innleggene på Twitter:

- Jeg synes dette bildet er så rørende. Dette er Greta Thunberg da hun var 15 år, og satt alene utenfor det svenske parlamentet i august 2018 - hennes første skolestreik. På bare ett år har hun skapt en bølge som vil endre hele verden. Aldri undervurder makten til en ung person, skriver en.

- Ett år og én måned skiller disse bildene, skriver en annen:

- Greta Thunberg i august 2018 som kjempet alene. Hun er ikke lenger alene, skriver en og tagger innlegget med klimastreik.

Flere følger på:

- Dette er det beste jeg har sett!

- August 2018 og september 2019. En jente kan endre verden!

- 2018 og 2019:

- Årets bilde!

- Én person. Én stemme. Ett år. Jeg er så stolt over å gå på samme planet som Greta Thunberg, skriver en Twitter-bruker og gir 16-åringen flere komplimenter.

Ingen plan B

Med skilt med budskap som: «There is no planet B» og «dette kan ikke vente til jeg er ferdig på skolen», møtte tusenvis av demonstranter opp på Capitol Hill i Washington DC til klimastreik fredag 20. september i år.

Mange av de unge demonstrantene uttrykte sin skuffelse over at foreldregenerasjonen foreløpig har gjort det de mener er for lite for å stoppe klimaendringene.

– Det er trist at barna må gjøre de voksnes jobb, sier åttendeklassingen Jessica Kulp til nyhetsbyrået AP.

Totalt var det planlagt mer enn 800 klimademonstrasjoner i USA fredag.

Klimaaktivist Greta Thunberg deltok under streiken i New York hvor mer enn 1,1 millioner skoleelever som hadde fått fri for å demonstrere mot klimaendringene.