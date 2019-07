Gammelt Trump-sitat om Jeffrey Epstein spres i sosiale medier: - Flott fyr

Uttalelse fra 2002 går nå sin seiersgang etter nyheten om at Epstein er pågrepet og siktet.

LOS ANGELES (Nettavisen/NTB): I helgen kom nyheten om at den amerikanske milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein er siktet for menneskehandel og seksuell utnytting.

Den ulovlige menneskehandelen skal ha foregått på 2000-tallet, opplyser kilder i rettsvesenet til det amerikanske nyhetsbyrået AP. Milliardæren ble pågrepet i New York lørdag.

Epstein er tidligere kapitalforvalter og har vært venn med både ekspresident Bill Clinton, britiske prins Andrew og president Donald Trump. Nå har et sitat fra sistnevnte dukket opp i sosiale medier, skriver Huffington Post.

Det er Tim O'Brien, som har skrevet biografien «TrumpNation: The Art of Being the Donald», som har lagt ut sitatet. Trump skal ha gitt uttalelsen til New York Magazine tilbake i 2002.

- Jeg har kjent Jeff i 15 år. Flott fyr. Han er veldig morsom å være med. Det er til og med sagt at han liker vakre kvinner like mye som meg, og mange av dem er av den yngre utgaven, sa Donald Trump den gang.

En rekke kvinner har anklaget Trump for seksuell trakassering opp gjennom årene. Og med tanke på nyheten om Epstein, har uttalelsen fått oppmerksomhet. Sitatet spres nå med stor fart i sosiale medier.

I en Bloomberg-kommentar skriver O'Brien at det ikke var uvanlig for Donald Trump å kjenne en rekke profilerte mennesker, ettersom han i årrekke har vært et kjent ansikt. Jeffrey Epstein skal imidlertid vært mer enn en bekjent.

O'Brien skriver at Epstein var blant annet medlem av Trumps Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida. De to mennene skal også ha spist middager hos hverandre.

FORFATTER: Tim O'Brien har skrevet biografi om Donald Trump. Foto: Twitter/Bloomberg

Epstein ble i 2008 dømt til 13 måneders fengsel for å ha utnyttet kvinner til å gi seksuelle tjenester. Ett av ofrene var under 18 år.

Han inngikk da et hemmelig forlik og unngikk på den måten det som i verste fall kunne blitt en livstidsdom. Forliket innebar blant annet at han betalte erstatning til en rekke tenåringsjenter. Flere av jentene skal ha vært fra Øst-Europa.

Ifølge APs kilder anklages Epstein for å ha betalt mindreårige jenter for massasje og beføling i egne boliger i Florida og New York. Det er ikke klart om det er snakk om de samme ofrene som han tidligere er dømt for å ha misbrukt.