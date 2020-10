«Hvor kommer du fra?»

Av Sabrina B. Asim, samfunnsengasjert mor med mastergrad i økonomi og ledelse.

«Hvor jeg kommer fra? Hæ? Jeg kom kjørende fra E6 i dag». «Nei, jeg mener, hvor kommer du egentlig fra?» «Jeg har ikke kommet fra noen steder jeg. Jeg er fra Norge, eller mer eksakt Ullern». «Åh ja, men hvor er du sånn opprinnelig fra?» «Hvor FORELDRENE mine opprinnelig er fra?

Jo, de er fra Pakistan. De kom til Norge som arbeidsinnvandrere FOR OVER 50 ÅR SIDEN».

«Skal dere tilbake noen gang, for det er vel litt kaldere klima her enn i hjemlandet?». «Nei, vi bor jo her». «Ja, skjønner, det er jo stor forskjell på dere og disse syriske flyktningene».

«Det tar litt tid å integrere seg......Strekk ut en vennlig hånd til én, kun én person som du mener trenger å bli integrert i stedet for å peke og skylde på regjeringen eller whatever du pleier å skylde på. Ta del i det kollektive samfunnsansvaret du og. Integrer deg med de».

Stillhet.

Never ending story. Det er lov å tenkte litt FØR man snakker. Har hørt liknende x antall ganger i løpet av livet. Jeg er norsk+, altså jeg har en ekstra kultur som er en ressurs i dagens Norge. Jeg bruker den til å forstå meg på majoriteten OG minoriteten. Jeg mener alle kan lære av hverandre. Begge veier.

Hvilken gud jeg tror på, er min private sak. Jeg bor nå på Bjørndal i Søndre Nordstrand bydel. Et flott og mangfoldig sted. Barnevennlig, grønt og med et stort engasjement innenfor idrett. Ja, det er mange som likner på meg her og. Så? Jeg er okey, men ikke de andre?

«Ungdomsgjengen» du så gjerne vil forhåndsdømme, er de søte små guttene mine om noen år.... Trist. Ikke for guttenes del, de har meg de, en sterk og stødig mor, men for deg som ikke besitter evnen til å se nyanser i livet. Verden vil bli et triveligere sted når mennesker slutter å forhåndsdømme - det vil si aldri?

Alle vil være unike, men klarer vi å inkludere de som skiller seg ut? Dette var dagens utblåsning. Eller kanskje livets utblåsning. Takk for at du gadd å lese hele.

Takk for meg.

Slutt.