Gareth Bales pengegriskhet – en del av menneskets natur?

Er det å være opptatt av penger et «naturlig menneskeinstinkt»? Da er ikke jeg et naturlig menneske.

Jeg tar opp dette i forbindelse med kalamitetene rundt framtida til den walisiske fotballspilleren Gareth Bale (30). Etter å ha bygd seg opp via Southampton og Tottenham, har han siden 2013 spilt for Real Madrid. Gjennom 148 kamper har han scora 78 mål. Hero. Utvilsomt en av verdens beste fotballspillere.

Nå har han kommet på kant med Real Madrids nytilsatte manager, Zinédine Zidane – en enda mer legendarisk fotballspiller enn Bale sjøl. Bale har tre år igjen av sin kontrakt med Real Madrid, men intet tyder på at han får spilletid – i hvert fall ikke så lenge Zidane er sjef. Dermed står Bale overfor et par valg.

Han kan velge å sitte på tribunen på Santiago Bernabeu. Der kan han sitte ganske rolig, vel vitende om at han samtidig håver inn 165 millioner kroner årlig, etter skatt. Helst vil Bale til Kina, der en klubb har tilbudt ham 10 millioner kroner. I uka! 500 millioner i året! En halv milliard! For å gjøre det han elsker over alt i livet – å spille fotball! I en bakgårdsliga ingen som er interessert i fotball egentlig interesserer seg for!

Alternativ 3 er å gå til en av toppklubbene i Europa. Spør hvem du vil av managerne i engelsk, fransk og italiensk fotball – alle vil ønske Gareth Bale velkommen. Kontraktsforhandlinger kommer i mellom, men den obligatoriske fysiske testen er det liten grunn til å tro Bale vil stryke på.

«Problemet» er at Gareth Bale ved en overgang vil gå ned i lønn. Kanskje han bare blir tilbudt 100 millioner i året? De fleste med vettet i behold skjønner at dette handler om en høyt utvikla form for sinnssykdom. Og nå er jeg ved poenget.

I en kommentar til Aftenposten, sier den absolutt fotballkvalifiserte Lars Sivertsen:

«Jeg er lei av moralisering over fotballspillere som er opptatt av penger. Det er et naturlig menneskeinstinkt.»

Er det virkelig sånn? Er penger et «naturlig menneskeinstinkt»? Så å si på linje med å ha rimelig tilgang på mat, luft og vann?

Jeg kan ikke skjønne det. Om så skulle være tilfelle, er undertegnede et slags utskudd på arverekka i den arten som ble døpt homo sapiens. Hva skal man med 1 milliard i banken?

Jeg skjønner at industri-gründere som Kjell-Inge Røkke har behov for armslag i banken – ideelt sett og kanskje først og fremst for å utvikle ny industri, og dermed nye arbeidsplasser. Men hva folk som Gareth Bale skal med alle millionene sine? Og stadig kjempe for å få enda fler? Nei, det skjønner jeg faktisk ikke.

I mitt daglige liv tenker jeg sånn: Om jeg har til livets opphold, kan betale husleia mi og andre forpliktelser, og samtidig ha såpass i banken at jeg tåler en liten vannlekkasje – ja, da har jeg hva jeg trenger.

Jeg har aldri vunnet mer enn ei kasse mandariner i bingo, men dette lover jeg: Om jeg en dag vinner 10 millioner i lotto, skal jeg gi bort mesteparten til hva jeg anser som gode formål. Sporenstreks!

Så tenker noen helt annerledes. For eksempel Lars Sivertsen. Han er agent for spillselskapet Betsson, et firma som hver dag kjemper en innbitt kamp for å rane millioner ut av norsk idrett.