Gasslekkasje i Stavanger - gravde over rør

Politiet har opprettet sikkerhetsavstand.

Klokken 14.08 fikk politiet i Sør-Vest melding om at det er gravd over et gassrør i Hamneveien i Stavanger sentrum.

«Det lekker gass fra røret. Politiet og brannvesenet er på stedet. Det etableres sikkerhetsavstand», er meldingen på Twitter.

Veien blir stengt i påvente av at lekkasjen blir stanset, skriver politiet.

Ifølge kartoversikten på Google Maps ligger det flere butikker og restauranter i nærheten av veien.