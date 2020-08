Gatenavnet som blir borte

På fredag for litt over en uke siden besluttet kommunestyret å endre navn på Mohrenstrasse i bydelen Mitte.

Av Asbjørn Svarstad, journalist med base i Berlin

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Allerede i juni ble det gjort forsøk på å omdøpe den lokale T-banestasjonen til Glinkastrasse. Men da dukket den russiske komponistens oldebarn opp og påpekte at ideen var mer enn dårlig - for hennes stamfar var en forferdelig rasist, jødehater av verste skuffe.

Så der forsvant den ideen.

Barneslaven som disputerte til doktorgrad

Nå blir det i stedet Anton Wilhelm Arno som får gi gata nytt navn. Han var en afrikaner som på begynnelsen av 1700-tallet kom til Europa som barneslave. Hos sine tyske «eiere» fikk han studere juss og kunne i 1729 disputere til doktorgrad - oppgaven handlet om «mohrenes» juridiske rettigheter i Europa.

Den grønne politikeren Antje Kapek jubler i lokalavisa B.Z. og mener at det nye gatenavnet peker på den tyske kolonialismen, men uten at «rasisme blir reprodusert», som hun uttrykker det.

«Mohr» er slang for «maurer» (fra Mauritania), men ble i tidligere tider brukt som skjellsord og sidestilles i tyske leksika med begreper som «sotrør». Altså politisk ukorrekt så det rekker. Problemet er bare at ingen lenger bruker uttrykket og at betydningen av ordet for lengst er gått i glemmeboka. Derfor mener mange at inngrepet først og fremst lukter av aksjonisme.

Andre peker på at «Jüdenstrasse» ligger noen kvartaler unna, uten at ei «jødegate» fra middelalderen synes å hisse opp noen.

Sjokoladen som endret navn

Det er gått mange år siden næringslivet strøk «mohr» fra sortimentet.

«Sarotti Mohr» var i nesten hundre år et populært varemerke. Men ikke før hadde kritikere - i 2004 - begynt å rasle med trusler om boikott og annen elendighet, så forsvant M-ordet.

Nå heter sjokoladen «Sarotti», og alle synes å være glade. Det svarte hodet er også malt vekk fra den digre husveggen i Kreuzberg, der en «Sarotti Mohr» gjennom mange år fikk dominere omgivelsene.

«Sarotti Mohrs» karakteristiske servitør/tjener/husslave var i mange år en populær pyntegjenstand i så vel tyske hjem som på cafeer og restauranter. Disse er stort sett også forsvunnet fra offentligheten.

Foto: Asbjørn Svarstad

Men jeg ser at prisene for glass-skulpturene stiger og stiger på byens loppemarkeder. Kosta de tidligere omkring tusen kroner, må du i dag ut med minst to lapper. Hvordan vi nå kan tolke det?

Jeg venter på moralens og språkets voktere

Jeg går bare og venter på at moralens og språkets voktere skal oppdage den egentlige historien bak de mange generalene, kurfyrstene, kongene og politikerne som pryder Berlins bybilde med gatenavn og/eller digre statuer. Flesteparten av dem kan konkurrere med hverandre om massakrer, undertrykking, utbytting og andre varianter av «innsats for fedrelandet». Her ligger det an til interessante debatter - og ikke minst absurde argumenter.

Men dit kan det være langt, for det vil kreve mye hjemmearbeid å lese seg opp på de historiske personlighetenes eskapader - og å finne ut hva de egentlig måtte ha forbrutt seg mot.

Foto: Asbjørn Svarstad

Hitler og Onkel Tom

Da er det enklere å gå løs på «Onkel Tom´s Hytte» - en stasjon på U3 gjennom bydelen Zehlendorf. Men om dagens navn skal vekk, så må også gata «Onkel Tom’s Strasse» få ny betegnelse.

Den ble omdøpt i februar 1933.

Eller sagt på en annen måte: «Onkel-Tom-Gata» ble innført bare to uker etter at Adolf Hitler kom til makten.

Så det var vel strengt tatt ikke nødvendig å vente i 87 år med å «oppdage» at navnet forekommer både antikvarisk og upassende?

Men nå er tiden åpenbart moden.