Gaute Drevdal dømt til 13 år og seks måneder i fengsel for flere voldtekter

Kulturprofilen har hele tiden nektet straffskyld.

Gaute Drevdal, en kulturprofil i Oslo på 50 år, fikk dommen fredag formiddag.

Han var tiltalt for sovevoldtekt av åtte ulike kvinner, i tillegg til seksuell omgang med en jente under 16 år.

Nettavisen får opplyst at han ble dømt til 13 år og seks måneder i fengsel. I tillegg må han betale erstatninger til de fornærmede kvinnene på til sammen 1,5 millioner kroner.

Drevdal har i en årrekke hatt ulike lederroller og kulturlivet i Oslo, deriblant har han vært sjefredaktør i kultur- og utelivsavisen Natt & Dag, presseansvarlig for Hovefestivalen, han har hatt samarbeid med Øyafestivalen og vært daglig leder av magasinet Smug. Han har også vært medlem av ulike band som Moonflowers, Freakers Orchestra og Norwegians.

En av voldtektene skal ifølge politiet ha skjedd på Hovefestivalen i 2011, og den fornærmede kvinnen jobbet for ham der.

- Sentrale bevis ikke nevnt

I dommen heter det blant annet:

«Videre forklarte XX (den fornærmede kvinnen på Hovefestivalen, red. anm.) at hun neste morgen våknet opp på ryggen, og at Gaute Drevdal da forsiktig var i ferd med å ha (...) samleie med henne. Ifølge XX reagerte hun med ubehag og sjokk, men lukket øynene og lot som om hun fremdeles sov.

(...). Ifølge XX forstod hun der og da at Drevdal hadde utsatt henne for et straffbart overgrep. Hun klandret imidlertid seg selv for å ha satt seg i en sårbar situasjon og forsøkte å bagatellisere episoden. Videre forklarte XX at hun ikke ønsket en konflikt med Drevdal, og at hun også av den grunn valgte å ikke bringe overgrepet på bane. Dessuten oppførte Drevdal seg på sin side helt upåfallende etterpå, noe som gjorde det enda vanskeligere å konfrontere ham. XX var imidlertid opprørt og følte seg ydmyket over at han tatt seg til rette mens hun sov. Tidsnært fortalte hun ellers to venninner om episoden, men fordi hun var redd for å bli stemplet som voldtektsoffer, forsøkte hun å latterliggjøre den overfor dem. For øvrig forklarte XX at hun i 2013 betrodde seg til YY (en annen kvinne) om hendelsen.»

Drevdal er ikke trodd på hans versjon av forklaringen om at den seksuelle omgangen han har vært anklaget for å ha med kvinnene har vært frivillig. Men i retten kom det også frem at det også har vært tilfeller med frivillig sex mellom ham og noen av kvinnene.

- Det er en dom på mange sider og som i sin begrunnelse umiddelbart kan gi inntrykk av å være grundig. Dog merker man seg at sentrale bevis ikke er nevnt slik som kreves av en dom. Min klient varslet umiddelbart anke, sier Drevdals forsvarer Elisabeth Mynre til Nettavisen.

Hun forteller også at Drevdal er opprørt over resultatet og opplever at dommen bærer preg av forhåndsdømming.

- Han er skuffet over at sentrale bevis ikke er omtalt i dommen og kjenner på et sterkt behov for at offentligheten skal få bedre innsyn i saken. Dommen er en påkjenning og han trenger tid på å fordøye det som nå er kommet, sier Myhre.

Tilfreds med straffen

Påtalemyndigheten er fornøyd med at de ble hørt av retten i sin vurdering av saken.

- Påtalemyndigheten er tilfreds med dommen og synes den fremstår som grundig. Retten har fulgt vårt syn på saken og sakens beviser, sier statsadvokat Trude Antonsen til Nettavisen.

Hun la ned påstand om straff på 14 års fengsel i sin sluttprosedyre.

- Straffen er marginalt mindre enn vår påstand og vi er tilfreds med utmålt straff.

Den yngste fornærmede er 25 år yngre enn tiltalte. Mannen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med henne da hun var 15 år gammel. De fleste av kvinnene var i 20-åra da mannen var i 40-åra.

Voldtektene skal ha skjedd gjennom en periode på flere år mellom 2005 og fram til 2014.

Advokat Marte Svarstad Brodtkorb. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Jentenes forklaring lagt til grunn

Drevdal, som har vært anklaget for sovevoldtekt av flere kvinner, forklarte seg i retten om hvordan anklagene har rammet ham.

- Det er en grundig dom, jentenes forklaring er lagt til grunn. Vi er enig i resultatet, sier kooriderende bistandsadvokat i saken, Marte Brodtkorb til Nettavisen.

De to første anmeldelsen mot ham kom sensommeren 2015. Ryktene begynte å gå i miljøet han og kvinnene var en del av. Under mannens forklaring i retten kom det også frem at oppdragsgivere etter hvert ble tipset om hva han var anmeldt for.

Drevdal har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet i Oslo, og andre steder i landet.

