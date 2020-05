Et grusomt syn møtte bonden Geir Freddy Toftaker da han var tilbake i fjøset etter morgenstellet.

- Det er bare veldig trist, sier bonden Geir Freddy Toftaker i Målselv i Troms til Nettavisen.

Fem ganger har han opplevd å måtte bestille nødslakt fordi kyrene hans har fått i seg metallbiter. Metallbitene kommer seg inn i fôret etter at folk har kastet metallbokser, som brus- og ølbokser i naturen.

- De boksene blir jo som barberblader når de blir kutta opp. De blir skåret opp i indre organer og blør rett og slett ihjel, sier Toftaker.

Det var Nye Troms som først omtalte saken.

Indre blødninger

Toftaker har en fôrmikser der tre rundballer av gangen males opp før det serveres kyrene, som mates annenhver time. Denne morgenen fant Toftaker rester etter bokser på fôrbrettet da han gjorde morgenstellet og skjønte at alt måtte bort, slik at han fikk tømt mikseren for å unngå at noen av kyrene fikk i seg noe de ikke skulle ha.

- Men da var det allerede for sent, forteller han.

For da han to timer senere er tilbake i fjøset møter han et forferdelig syn. En av kyrene blør fra både munn og nese.

- Jeg ringte dyrlege med en gang, så de fikk tatt en titt på henne, og så blir det jo ringt nødslakt med en gang. Kjøttet ble berga, men det er en tragisk sak.

Hele fem ganger har bonden måtte nødslakte dyr etter at de har fått i seg rester av brus- eller ølbokser. Foto: Privat

Får flere meldinger om lignende hendelser

Også NRK har omtalt saken. Nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Grimming, forteller at historier lik Toftaker sin ikke er uvanlige, men at det er vanskelig å si noe om hvor ofte lignende ting skjer.

- Vi har etter hvert fått mange slike historier. Hvert år kommer det nye historier, sier han til NRK.

- Forbanna

Lørdag la Toftaker ut et innlegg på Facebook etter at nok et dyr måtte slaktes på grunn av forsøpling.

- Nok et offer før metall bokser i foret, skriver han.

- Grusomme lidelser da de blør ihjel innvendig. Alle burde tenke seg om før de kaster ting ut bilvinduet.

Innlegget har blitt delt 604 ganger etter at det ble lagt ut.

- Nå ble jeg så forbanna at jeg la det ut på Facebook, og det ser jo ut som at det har gått som en farsott over hele landet. Alle synes jo det er trist og forferdelig at de skal dø på en så idiotisk måte. Bare fordi man ikke kan ta søppelet med seg hjem - det er jo helt forferdelig.

