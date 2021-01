Genetisk viktig ulv blir forsøkt flyttet søndag

Statens naturoppsyn (SNO) vil søndag forsøke å radiomerke og flytte den genetiske viktige Elgå-ulven fra Deisjøreviret, som ligger på grensen av ulvesonen.

Også ulvens make vil bli forsøkt flyttet, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Tidligere i desember ba klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) Statens naturoppsyn om å flytte Elgå-ulven og maken han har slått seg sammen med fra Deisjøreviret i Østerdalen.

Årsaken til flyttingen er at Elgå-ulven anses som genetisk viktig og at myndighetene vil unngå at den blir skutt under lisensjakten.

Den finsk-russiske Elgå-ulven har vært beskyttet av en midlertidig vernesone som strekker seg utenfor ulvesonen, men denne ble i desember bestemt fjernet. Samtidig ville ikke klima og miljøministeren fjerne vernesonen før etter at ulveparet var reddet unna området.

Nå skal altså ulven etter planen flyttes i helgen. Det er fremdeles ikke bestemt akkurat hvor den vil settes ned. Dette bestemmes søndag formiddag, men det vil være i nærheten av Koppang.

Rotevatn vil være til stede på Koppang søndag.

(©NTB)

